愷樂無預警曝光懷孕只是起手式？粉絲揪1關鍵舉動驚：有復出可能

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▲愷樂今（2）不只在IG宣布懷孕，連Treads上也同步發文。（圖／IG butterfly092288）

▲網友發現愷樂早在去年7月Threads剛興起時就辦好帳號，只是直到今天才設為公開模式，也讓粉絲相當驚喜，瘋狂敲碗她回歸演藝圈。（圖／IG butterfly092288）

淡出演藝圈已經4年的台灣女星愷樂，今（2）日突然在社群上拋出震撼彈，曬出超音波照，宣布自己懷孕喜事，並寫下：「Hello，9月。」讓不少網友相當驚喜，紛紛留言給予祝福，而眼尖網友也抓包愷樂似乎有意願復出，而關鍵原因就在近期超夯的網路社群平台Threads。有網友指出，愷樂自從2020年爆發小三爭議，被中國網紅周揚青點名，介入她與羅志祥的感情後，形象受到重創，儘管事後在IG上發文道歉，但仍擋不住網友的怒火，後續愷樂便淡出演藝圈，近幾年甚至完全消失在螢光幕前，而IG貼文也停留在2020年4月25日當時發布的致歉聲明，雖然後續在2020年9月16日有發布哀悼同年圈內好友黃鴻升（小鬼）離世的貼文，但也是全黑的照片，而從那時開始，愷樂再也沒有更新過動態。如今再發出新貼文，竟然是自己懷孕的喜訊，也讓網友相當訝異，雖然目前腹中胎兒的父親是誰，無人知曉，不過有眼尖網友發現愷樂原來在去年7月份就開設了Threads帳號，只是一直都是未公開的狀態，是直到今天才突然轉為公開帳號，還發布了與IG相同的懷孕貼文。該名網友點出Threads一事後，掀起討論，不少粉絲認為這可能是愷樂要準備回歸演藝圈的起手式，讓不少網友嗨翻喊：「很想你」、「希望有天，妳再次以唱跳歌手的身分，讓我們知道這次真的『久等了』」、「羅都敢復出了，其實妳也可以回來了」、「還是喜歡有妳的娛百」、「等妳回歸！」