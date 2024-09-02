瑞莎嘆租借場地沒冷氣！「新北體育館夏天大概42度」孩子熱到想吐

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瑞莎近年致力於推廣韻律體操，還成立瑞星韻律體操協會培育選手，近期她在臉書上分享瑞星近況，稱目前訓練相當辛苦，很希望能擁有固定的練習場地，透露其中一個「新北體育館」夏天大概42度，讓孩子不舒服想吐。對此，出借場館的修德國小校長陳俊生坦言：「很心寒！」瑞莎在今天透過個人社群網站分享舉辦第二屆瑞星盃的感想，她寫道：「再次要很謝謝所有辛苦和支持我們的大家，讓我們上個月在台灣舉辦了一共有15個國家的韻律體操選手們參與的國際邀請大獎賽，讓大家看看和認識美麗的台灣， 交流韻律體操的能力，讓台灣孩子們能夠跟很多不同國家選手們一起參加的國際賽，提升自己的能力。」她說，所有辦比賽的資源都是瑞星團隊自己去找， 大部分是用瑞星培養好選手計畫的資源，坦言「這條路真的非常非常辛苦的」，強調希望有自己的固定練習場地。其中提到，「希望有更多的教練們和幫忙managing 瑞星的人這樣可以幫助更多的孩子們， 希望可以有冷氣（其中一個願意租給我們的新北體育館夏天大概42度，真的非常非常熱，有些孩子們不舒服到想吐，無法訓練，所以我常常必須想辦法去龍潭或別的地方），希望有機會可以帶選手們出國去參加其他優秀選手們的訓練，還有很多很多要加強的地方。」文中提到的「新北體育館」其實就是修德國小，根據《聯合報》的報導，該校校長陳俊生坦言看到瑞莎這樣說感到「很寒心」，也透露其實校方已經給出相對便宜的租金，對方提議一天多給2千開冷氣，但活動中心開一小時冷氣就差不多2千多，若按此計算要倒貼電費。