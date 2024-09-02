校園安全防護加碼　高市警龍來守護校園死角

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▲高市警局持續派員進行各級學校校園訪視、強化校園環境安全檢測。(圖／高市府提供)

高市警局為讓學生們在開學時有安全、穩定的學習環境，除全面提升在各高中、國中、國小校園安全防護措施，並針對各級學校周邊治安死角增加巡邏密度，盤查徘徊可疑人士，檢視及確認各通學路線沿線照明及監視錄影設備保持堪用。少年隊隊長陳仁正表示，除全面提升校園安全防護措施外，協助學校處理突發事件外，並增進危險事件應變知能與技巧。開學後高市警局各分局、少年、婦幼警察隊及交通警察大隊協同義交、導護志工等民力於上放學時段在校門口、各個重要路口執行守望、交通疏導勤務，留意逗留或落單的學生，適時提供協助。強化在外賃居學生安全部分，將校外宿舍、學生租屋處所、夜歸路線列入每日巡守重點，提供學生夜間外出安全交通資訊及代叫計程車服務，以維護學生安全。高市少年隊也針對少數學生在暑假期間容易發生各樣偏差行為，包括深夜在外遊蕩、交友不良、出入不當場所等，開學後，提醒家長仍須注意孩子們在暑假期間所衍生不良問題的延續及影響；該局亦藉由機動巡邏及與校方組成校外聯巡的方式，在校園周遭青少年易聚集滋事及出入分子較為複雜之治安顧慮處所，加強臨檢盤查勤務，防制少年被害事件發生。同時將持續派員進行各級學校校園訪視、強化校園環境安全檢測，嚴防偷拍風險，保護學生及學校人員隱私不留死角。密切與學校合作，加強對學生的法治教育，透過校園犯罪預防講習向學生傳遞相關的法律知識和自我保護技巧，共同打造出更安全的校園環境，讓學生能在校園內外都能安心的學習、健康的成長。陳仁正表示，為提供家長放心、學生安心的健康學習環境，除全面提升校園安全防護措施，隨時與校方人員保持密切聯繫，協助學校處理突發事件外，並於開學後持續加強辦理「網路安全、反毒、反詐欺、反霸凌、反幫派」等預防犯罪及校園安全宣導工作，增進教職員及學生法律知識和自我保護技巧，增進危險事件應變知能與技巧，充實危機處理及應變能力，讓學生們能有一個安心、健康、快樂的新學期。