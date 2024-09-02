高雄首創！農業局攜手小港醫院打造「農民職災健檢」

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▲「農民職業災害健檢」試辦計畫，共100位旗山區農友參與健檢，首創針對該範圍內農民量身訂做農民職業災害健檢。(圖／高市府農業局提供)

高雄市農業局攜手市立小港醫院今(2)日到旗山農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，共100位旗山區農友參與健檢，首創針對該範圍內農民量身訂做農民職業災害健檢，包括農民經常搬重物，可能會有累積性的肌肉、骨骼傷害；另外噴灑農藥也可能會造成身體危害，還有熱傷害的預防，讓農民覺得很讚。農業局今年度首度攜手小港醫院，於今天在旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」這次主要針對該地區農民易發生職災三項目為協助重點，包含1.血液及肌肉骨骼超音波評估等項目、2.針對熱傷害(衰竭)預防、3.農藥危害衛教等項目，除了提高農業勞動者對職業傷病預防的意識，透過完善的事前準備，才能讓農民在友善的環境下生產優質農產品。高雄市為國內果樹重要產區，旗山區又屬香蕉、芭樂、荔枝的生產重鎮，果農於田間工作時，除了可能因噴灑農藥而暴露於化學藥劑下造成身體危害，更常見的是因勞動時透過手部、腰部及腿部等身體部位進行長期固定的姿勢來從事農務，高重複動作將引起累積性肌肉骨骼傷害問題。另外因為極端氣候導致熱傷害(衰竭)也是農民的重大挑戰。基於這些果樹類農務工作常見職業災害，農業局為旗山在地農民量身訂做專屬健檢項目，包含：肝腎功能的血液檢查及肌肉骨骼健康的整體評估檢查以及熱傷害(衰竭)預防，提供農民精準的職災健檢。經營香蕉種植的旗山產銷班班長蘇昆宏說，年輕力壯時還能負荷，隨著年紀的增長，肩頸、腰、手臂等病痛就陸續出現，加上我們大部份農民都使用慣行農法，長期接觸農藥害怕毒物累積在體內，有這樣的健檢非常重要，不要因為平常農產品價格好就不太注重健康，難得有機會去了解身體是否已發出警訊，提醒自己日後下田農作時要注意賺錢固然重要，更要懂得愛護自己的身體。農業局張清榮局長表示，這次健檢活動報名的情況相當踴躍，農業局會根據這次試辦成果，完善照顧農民健康的措施，未來於各大農業行政區會巡迴設置健康檢查站點，提供在地農民更便利的醫療資源，可以報名就近站點參加，同時可讓更多本市農民受益。自110年9月10日起，職業病已納入農民職業災害保險給付保障範圍，113年8月22日更增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病項目，農業局呼籲農民，記得去在地農會投保「農民職業災害保險」，每個月只要付15元就能多1份保障。