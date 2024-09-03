台灣虎航促銷今10:00開搶！推平日優惠「799元起」　飛日本1799元

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▲台灣虎航推促銷優惠「平日省很大 超值驚喜價」活動， 針對平日出發推出單程未稅價799元起。（圖／取自虎航臉書）

▲星宇航空推出Energy《一觸即發》新加坡演唱會四日機加酒自由行新台幣2萬8988元起。(圖／星宇航空提供)

台灣虎航促銷優惠又來了！此次「平日省很大 超值驚喜價」活動， 針對平日出發推出單程未稅價799元起，限週一、二、三自台灣出發，週三、四、五外站回程航班。優惠日期為今（3）日10:00開賣至明（4）日的23:59止。可預訂年底之前的機票。包含台北、台中、高雄出發，至日本、韓國、越南、泰國等國家航線都有。台灣虎航此次促銷優惠主要針對平日做折扣，。包含台北（桃園）、台中、高雄（小港）出發都有優惠，銷售期間為（台中－澳門為即日起至2024年10年26日）。另外，傳統航空中的星宇航空，則宣布為Energy本次《一觸即發》巡迴演唱會唯一指定航空公司。除了將載著五位偶像飛往新加坡開唱，同時與可樂旅遊共同推出「Energy《一觸即發》新加坡演唱會四日機加酒自由行」限量行程，新台幣2萬8988元起。演唱會限量行程包含價值新幣278元（約新台幣6,819元）的搖滾區域座位，近距離感受Energy的音樂魔力。獨家產品除了提供便捷的機場來回接送服務，還特別贈送新加坡EZ LINK悠遊卡，可搭乘捷運、輕軌列車、公車，此外，首日行程將安排專人帶旅客走訪小印度、魚尾獅公園及濱海灣花園等景點。行程數量有限，售完為止。