警告別再押柯文哲！館長：下次絕對烙百倍的人到場

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押最後今（2）日凌晨法院裁定無保請回，而柯文哲則主張對於京華城容積率840%毫不知情，成功說服法官。力挺柯文哲的網紅「館長」陳之漢稍早開直播提及，透露在判決結果還沒出爐前都覺得「押定了」，自己到場是抱著陪兄弟走到最後的心情去等待結果，自己始終相信柯文哲是不會貪污的人，更稱強調自己不是威脅，但若再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，「下次絕對號召，我不是在開玩笑！」館長今日晚間開直播訴說近來心情，始終認為柯文哲不是會貪污的人，而是零情商的笨蛋，卻被媒體、側翼、名嘴與前幕僚鋪天蓋地的攻擊，所有人都指責他，但自己知道柯絕對不是這樣的人，很難相信他會去拿錢，「難道我這40幾年白混了嗎？」館長說，有別於藍綠政治人物讓人感覺溫暖、會做人，柯文哲就很不會做人，這樣要怎麼跟別人要好處？真的無法想像，而這幾天到北檢外都在安慰民眾黨黨公職，又熱又悶，士氣又很低落，很像一堆人在等出公祭的臉，自己也是抱著當兄弟，至少陪柯文哲走最後一哩路，一起等待結果。館長表示，凌晨也提醒黨公職若柯文哲被羈押，一定要制止現場的支持群眾，不要再被政論節目攻擊說是壞人、流氓，是用這種心情到現場的。館長也提到，自己不是威脅，但若再押柯文哲的話，將會號召比這次多10倍、百倍的人到場，強調下次絕對號召，「我不是在開玩笑，因為這叫做逼人太甚！」