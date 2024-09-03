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影／超沒品！哈薩克球星輸不起還拿球僮出氣　美網遭淘汰還被撻伐

記者廖聿偉/綜合報導

▲Yulia Putintseva在美國網球公賽對一名球童的「沒品」行為遭到猛烈抨擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Yulia Putintseva在美國網球公賽對一名球童的「沒品」行為遭到猛烈抨擊。（圖／美聯社／達志影像）
哈薩克球星Yulia Putintseva在美國網球公賽對一名球僮的「沒品」行為遭到猛烈抨擊，現場觀眾也給予極大的噓聲，也引起網壇人士的撻伐，認為Putintseva拿球僮出氣的行為不僅違反運動家精神，還非常惡劣。

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Yulia Putintseva在美網32強碰上Jasmine Paolini，首盤失利後越打越毛躁，第二盤陷入2：4落後時，出現了一個尷尬場面。場邊球童嘗試將球回傳給準備發球的Putintseva，但Paolini卻面無表情地盯著球僮，毫無接球的意思，結果球就這樣滾到了她的腳邊。

▲場邊球童嘗試將球回傳給準備發球的Putintseva，但Paolini卻故意不接球。（圖／截取自網路）
▲場邊球童嘗試將球回傳給準備發球的Putintseva，但Paolini卻故意不接球。（圖／截取自網路）
拿球僮出氣　故意不接球

此行為不僅引發現場觀眾的不滿，Jasmine Paolini遭到滿場球迷的噓聲，雖然Paolini事後在個人社交媒體上道歉，卻無法平息眾怒。

Jasmine Paolini也並沒有因為找球僮出氣而得利，最終以直落二遭到淘汰，止步於32強，不過沒品的行為卻讓她身敗名裂。


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