影／超沒品！哈薩克球星輸不起還拿球僮出氣　美網遭淘汰還被撻伐

哈薩克球星Yulia Putintseva在美國網球公賽對一名球僮的「沒品」行為遭到猛烈抨擊，現場觀眾也給予極大的噓聲，也引起網壇人士的撻伐，認為Putintseva拿球僮出氣的行為不僅違反運動家精神，還非常惡劣。
Yulia Putintseva在美網32強碰上Jasmine Paolini，首盤失利後越打越毛躁，第二盤陷入2：4落後時，出現了一個尷尬場面。場邊球童嘗試將球回傳給準備發球的Putintseva，但Paolini卻面無表情地盯著球僮，毫無接球的意思，結果球就這樣滾到了她的腳邊。
拿球僮出氣 故意不接球
此行為不僅引發現場觀眾的不滿，Jasmine Paolini遭到滿場球迷的噓聲，雖然Paolini事後在個人社交媒體上道歉，卻無法平息眾怒。
Jasmine Paolini也並沒有因為找球僮出氣而得利，最終以直落二遭到淘汰，止步於32強，不過沒品的行為卻讓她身敗名裂。
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拿球僮出氣 故意不接球
此行為不僅引發現場觀眾的不滿，Jasmine Paolini遭到滿場球迷的噓聲，雖然Paolini事後在個人社交媒體上道歉，卻無法平息眾怒。
Jasmine Paolini也並沒有因為找球僮出氣而得利，最終以直落二遭到淘汰，止步於32強，不過沒品的行為卻讓她身敗名裂。