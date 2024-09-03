影／超沒品！哈薩克球星輸不起還拿球僮出氣　美網遭淘汰還被撻伐

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▲場邊球童嘗試將球回傳給準備發球的Putintseva，但Paolini卻故意不接球。（圖／截取自網路）

認為Putintseva拿球僮出氣的行為不僅違反運動家精神，還非常惡劣。Yulia Putintseva在美網32強碰上Jasmine Paolini，首盤失利後越打越毛躁，第二盤陷入2：4落後時，出現了一個尷尬場面。此行為不僅引發現場觀眾的不滿，Jasmine Paolini也並沒有因為找球僮出氣而得利，最終以直落二遭到淘汰，止步於32強，不過沒品的行為卻讓她身敗名裂。