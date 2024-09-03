影／超慘大滿貫4強魔咒！Pegula前7次全敗　美網全部橫掃仍擔憂

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國選手Jessica Pegula盼能打破大滿貫賽的四強魔咒。（圖／美聯社／達志影像）

美國網球公開賽女單16強，根據資料顯示，已退役的 Kaia Kanepi、Carla Suarez Navarro和Katerina Maleeva皆曾在大滿貫八強賽中，經歷0勝7敗的慘況。30歲的 Pegula曾在2022年法網和美網的八強賽中被Iga Swiatek橫掃，那一年她的世界排名達到生涯最高的第三。談到4強魔咒，