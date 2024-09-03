影／超慘大滿貫4強魔咒！Pegula前7次全敗　美網全部橫掃仍擔憂

美國網球公開賽女單16強，美國選手Jessica Pegula以6：4、6：2橫掃大會第18種子、俄羅斯選手Diana Shnaider，且過去四場比賽中一盤未失，有機會打破魔咒。
Jessica Pegula生涯已經7度在網球大滿貫賽闖入8強，但確從未晉級，過去在4強賽中的戰績是0勝6敗。
根據資料顯示，已退役的 Kaia Kanepi、Carla Suarez Navarro和Katerina Maleeva皆曾在大滿貫八強賽中，經歷0勝7敗的慘況。
Pegula：坦言壓力很大
30歲的 Pegula曾在2022年法網和美網的八強賽中被Iga Swiatek橫掃，那一年她的世界排名達到生涯最高的第三。
談到4強魔咒，Pegula坦言：「我覺得今年壓力更大，因為我在進入美網球的表現非常好。我認為只要能挺進4強，那一切都能迎刃而解。」Pegula在8月的兩場比賽中都殺入決賽，並拿下一座冠軍。
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根據資料顯示，已退役的 Kaia Kanepi、Carla Suarez Navarro和Katerina Maleeva皆曾在大滿貫八強賽中，經歷0勝7敗的慘況。
Pegula：坦言壓力很大
30歲的 Pegula曾在2022年法網和美網的八強賽中被Iga Swiatek橫掃，那一年她的世界排名達到生涯最高的第三。
談到4強魔咒，Pegula坦言：「我覺得今年壓力更大，因為我在進入美網球的表現非常好。我認為只要能挺進4強，那一切都能迎刃而解。」Pegula在8月的兩場比賽中都殺入決賽，並拿下一座冠軍。