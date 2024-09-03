2024泰國亞洲盃自由車場地賽！台灣女將黃亭茵豐收3金1銀超厲害

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▲2024泰國亞洲盃自由車場地賽！台灣女將黃亭茵豐收3金1銀。（圖／楊東蓁教練提供）

2024泰國亞洲盃自由車場地賽(Track Asia Cup 2024)剛於8月30日落幕，我國自由車好手黃亭茵於賽事最後三天出賽登場，「教練與我都清楚這次來主要是拼第二天的個人全能賽，第一天的集體出發賽就當作熟悉場地，比賽中盡量去嘗試突圍，沒有成功沒關係，就把比賽完成。」「第一場我就當作去熟悉自己身體的感覺、適應比賽的場地、觀察其他選手的狀況，我告訴自己將恐懼轉為勇氣，勇敢去面對自己的緊張，執行教練的戰術，很開心突圍成功並贏得冠軍，賽後也發現很多可以進步的地方。」第二天的賽事對黃亭茵來說體能是最大的考驗，除了主要的個人全能賽外，還有團體競速的賽事要進行，黃亭茵頂住壓力，不但帶領兩位學妹拿下銀牌，在這次的重點項目個能全能賽中也順利封后。「第二天雖然累，但在團體競速與全能賽賽事交錯比賽，讓我找到很棒的車感，全能賽中的間歇巡航強度刺激，團隊競速賽爆發衝刺中有抓到高速衝刺的感覺，身體的狀況越來越好，身體的反應跟車子的連結得很好，可以做出我腦中想做的動作，讓我發揮得更好。」連續三天的賽事，黃亭茵不負眾望地拿下好成績，她坦言自己已經把體力完全用盡，能站在頒獎台上看著會旗升起及聽著國旗歌心裡很感動。「這三天在過程中沒有一刻是放鬆的，騎完後自己很開心，把所有能量都榨乾去完成這一次的賽事，學習在每場賽事之間去做好恢復，而相信這次的強度能讓身體破壞後成長，持續提升自己的能力。」黃亭茵最後提到，看著巴黎奧運臺灣選手的好表現很感動，她與拳擊選手林郁婷平時在國訓中心相遇會聊天。這次她奪金的過程也深深鼓舞著自己。「林郁婷說她賽前都把手機收起來，不去看訊息和社群，完全專注地在備戰賽事，我是一個容易有情緒的人，我這次學著穩定下來，告訴自己很多情緒可以出現，但等到比賽後再說，當下就是靜下來專注在賽場上，最終收到很好的成效。而心態的穩定也幫助在比賽中更放得開，我不去擔心結果，而是專注並享受在過程當中，這一次的比賽讓我有很多的成長。」接下來，黃亭茵回國後將持續投入訓練，備戰十月的全國公路錦標賽，世錦賽參賽資格預計將在九月底得知，尋求個人第四次的參賽機會。