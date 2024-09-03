9/3軍人節優惠！7-11咖啡6折「可寄杯」　全家拿鐵、美式買一送一

今（3）日歡慶「九三軍人節」，超商推出咖啡限定優惠，全家今日限定美式、拿鐵買一送一，還可寄杯慢慢喝；7-11寄杯666元組合，可選大杯拿鐵18杯或大杯美式25杯，相當於6折優惠，若是加上自帶杯5元折扣，最低只要22元開喝；萊爾富中杯美式19元、拿鐵29元；OK便利商店美式第二杯5折。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至9月9日
◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式25杯666元，5.9折（原價45元、特價27元）
◾純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品拿鐵9杯666元，6.7折（原價110元、特價74元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元，6.9折（原價60元、特價42元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP｜限9月3日10:00開搶
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾全家霜淇淋買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）
📍APP優惠趣｜9月2日 10:00開搶
◾好喝奶茶39元，7.1折（原價55元）
◾加倍佳巧克力牛奶買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾桂冠百香白葡萄雪酪買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜8月21日至12月31日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜8月21日至9月17日
◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月3日至9月5日
◾中杯美式19元，5.4折（原價35元、特價19元）
◾中杯拿鐵29元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾特大杯黑糖珍珠奶茶39元，6.5折（原價60元、特價39元）
以上優惠需出示軍人身分證、榮譽國民證、國軍福利證與福利優友卡任一張證件
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK mart
📍門市｜9月3日限定
◾大杯莊園級美式第2杯5折，7.6折（原價45元、特價34元）
◾黑松FIN好菌補給飲580ml第2杯5折，7.6折（原價29元、特價22元）
◾黑松FIN補給飲料580ml第2杯5折，7.6折（原價29元、特價22元）
◾七里香-舒食雞胸肉-普羅旺斯90G／黑胡椒鹽90G，8.5折（特價59元、特價50元）
以上優惠需要出示軍人證、福利證、福利優友卡或穿著標準軍人服裝。
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）
◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）
◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）
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📍APP｜即日起至9月9日
◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜即日起至9月3日
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◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
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🟡全家便利商店
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📍門市｜8月21日至9月17日
◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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🟡萊爾富
📍門市｜9月3日至9月5日
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以上優惠需出示軍人身分證、榮譽國民證、國軍福利證與福利優友卡任一張證件
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK mart
📍門市｜9月3日限定
◾大杯莊園級美式第2杯5折，7.6折（原價45元、特價34元）
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◾黑松FIN補給飲料580ml第2杯5折，7.6折（原價29元、特價22元）
◾七里香-舒食雞胸肉-普羅旺斯90G／黑胡椒鹽90G，8.5折（特價59元、特價50元）
以上優惠需要出示軍人證、福利證、福利優友卡或穿著標準軍人服裝。
📍門市｜即日起至9月4日（會員憑條碼）
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）
◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）
◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）