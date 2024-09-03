9/3軍人節優惠！7-11咖啡6折「可寄杯」　全家拿鐵、美式買一送一

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▲歡慶9/3軍人節，7-11也在APP推出開學收心優惠，咖啡666元組合，可選大杯拿鐵18杯或大杯美式25杯，相當於近6折優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市指定飲品第2杯10元，精品生椰厚拿鐵2杯160元。（圖／業者提供）

▲貝洛邦系列商品，包含法式經典可頌、金黃穀物核果、荷蘭起司德腸、石臼裸麥青提子。（圖／7-11提供）

▲購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

▲全家便利商店9月3日軍人節限定，美式、拿鐵寄杯買一送一。（圖／業者提供、記者整理）

▲全家9月3日限定，霜淇淋不限口味買2送1。（圖／業者提供）

▲全家百香白葡萄雪酪、巧克力牛奶買一送一優惠。（圖／全家提供）

▲萊爾富軍人節優惠，黑糖珍珠奶茶39元，還有美式、拿鐵限時特價。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富寄杯咖啡99杯優惠價，最低將近半價開喝。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市出示軍人證、福利證、福利優友卡或穿著標準軍人服裝，享指定商品第2件5折。（圖／萊爾富提供）

▲OK超商門市會員憑條碼享優惠。（圖／業者提供）

今（3）日歡慶「九三軍人節」，超商推出咖啡限定優惠，全家今日限定美式、拿鐵買一送一，還可寄杯慢慢喝；7-11寄杯666元組合，可選大杯拿鐵18杯或大杯美式25杯，相當於6折優惠，若是加上自帶杯5元折扣，最低只要22元開喝；萊爾富中杯美式19元、拿鐵29元；OK便利商店美式第二杯5折。◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯美式25杯666元，5.9折（原價45元、特價27元）◾純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折（原價50元、特價30元）◾大杯精品拿鐵9杯666元，6.7折（原價110元、特價74元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元，6.9折（原價60元、特價42元）◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3折（原價110元、特價80元）◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛邦5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）◾全家霜淇淋買2送1，6.7折（原價49元、特價33元）◾好喝奶茶39元，7.1折（原價55元）◾加倍佳巧克力牛奶買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾桂冠百香白葡萄雪酪買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾中杯美式19元，5.4折（原價35元、特價19元）◾中杯拿鐵29元，6.4折（原價45元、特價29元）◾特大杯黑糖珍珠奶茶39元，6.5折（原價60元、特價39元）以上優惠需出示軍人身分證、榮譽國民證、國軍福利證與福利優友卡任一張證件◾大杯美式99杯2399元，5.4折（原價45元、特價24元）◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯莊園級美式第2杯5折，7.6折（原價45元、特價34元）◾黑松FIN好菌補給飲580ml第2杯5折，7.6折（原價29元、特價22元）◾黑松FIN補給飲料580ml第2杯5折，7.6折（原價29元、特價22元）◾七里香-舒食雞胸肉-普羅旺斯90G／黑胡椒鹽90G，8.5折（特價59元、特價50元）以上優惠需要出示軍人證、福利證、福利優友卡或穿著標準軍人服裝。◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡5入買1送1，5折（原價115元、特價58元）◾曼陀珠葡萄買1送1，5折（原價22元、特價11元）◾加倍佳造型軟糖壁虎造型買1送1，5折（原價59元、特價30元）