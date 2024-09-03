全家古娃娃霜淇淋19元！殺3.9折比買一送一便宜　仙女紅茶只要9元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家取件主動出示會員條碼，19元霜淇淋或9元仙女紅茶優惠二選一。（圖／全家提供）

▲全家便利商店X古娃娃「WA!COOKIES」全新「日式煎茶＋醇厚焙茶」霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲蝦皮網購選擇全家門市取件，送免費霜淇淋兌換券。（圖／翻攝自蝦皮官網）

▲於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單，送免費四季春茶。（圖／翻攝自蝦皮官網）

全家霜淇淋19元優惠又來了！9月份超商取件優惠出爐，9月9日日起至9月30日，至全家門市取件並且主動出示全家會員，即可獲得霜淇淋19元優惠券外，本月份還加碼可選9元仙女紅茶優惠券，相當於40元的紅茶，變成9元銅板價格，優惠數量有限，現在下單選擇全家，剛好活動開跑秒領優惠，嚐鮮古娃娃聯名新口味「日式煎茶＋醇厚焙茶」。全家9月9日起至9月30日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券（原價49元），相當於下殺3.9折；或是大杯仙女紅茶9元優惠券（原價40元）相當於2.3折，每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。剛好可以嚐鮮9月份霜淇淋新口味，聯名古娃娃「WA!COOKIES」推出濃郁茶香霜淇淋，一次推出「日式煎茶＋醇厚焙茶」兩款茶風味，選用日本飲用好感度最高的「煎茶」來研發，採傳統日式茶道「蒸製」方式製作，經過揉捻、焙乾等工藝淬鍊出茶香濃郁的「日式煎茶」風味；外表深褐色的「醇厚焙茶」則是將煎茶高溫焙煎出渾厚茶韻。全家古娃娃聯名霜淇淋於9月4日開賣，部分店家也提早換上新口味，歡慶新品開賣9月4日至9月6日會員於APP隨買跨店取，可享「5支優惠188元」；而且9月30日前於店舖購買或隨買跨店取兌換，還能參與集章趣加碼再兌換「Fami!ce霜淇淋造型購物袋」。全家於9月9日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，並選擇使用全家或7-11超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格 ，選擇全家取貨贈送「全家霜淇淋（不限口味）」中獎序號（限1萬份）；選擇7-11門市取貨贈送「四季春青茶 乙杯」兌換序號（限1萬5000份），（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年10月1日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年10月7日止。