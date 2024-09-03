美國以違反制裁為由　扣押委內瑞拉總統私人飛機

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國政府今天在多明尼加扣押了委內瑞拉總統馬杜洛的私人飛機，並把飛機開往美國佛羅里達州，還指控這架私人飛機是透過空殼公司非法購買，違反了美方制裁。法新社報導，美方官員採取行動扣押馬杜洛（Nicolas Maduro）及其政府官員使用的達梭獵鷹900EX（Dassault Falcon 900EX）私人飛機，美國司法部稱這架飛機是「非法購買而來」。美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）透過聲明表示：「司法部扣押了一架飛機，我們認定這架飛機是透過一間空殼公司以1300萬美元非法購買，並偷運出美國供馬杜洛及其親信使用。」航班追蹤網站Flight Radar 24顯示，這架飛機今天早上從多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）飛往佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）。美國政府指出，2022年底和2023年初，跟馬杜洛有關的人士據傳運用一間位於加勒比海的空殼公司，隱瞞了他們涉及非法購買這架飛機的情事。（譯者：陳彥鈞）1130903