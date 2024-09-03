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魔羯颱風襲菲律賓！洪災、土石流至少釀14亡　包含孕婦

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲魔羯颱風在菲律賓造成洪水、土石流等災情，並陸續有人傷亡。（圖／翻攝自菲律賓每日問詢者報）
▲魔羯颱風在菲律賓造成洪水、土石流等災情，並陸續有人傷亡。（圖／翻攝自菲律賓每日問詢者報）
今年第11號颱風「摩羯」1日晚間在菲律賓近海生成，並於2日下午在菲律賓東北部奧羅拉省的卡西古蘭市（Casiguran, Aurora province）登陸，引發洪水、土石流等災情，截至發稿時間為止，已造成至少14人死亡。

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綜合《美聯社》、《菲律賓每日問詢者報》等外媒報導，輕颱魔羯（菲律賓命名：Enteng）造成菲律賓北部多處被洪水淹沒，菲律賓氣象局預計其風力將進一步增強，並在未來幾天去往中國南部。

週一在距離首都馬尼拉約25公里的卡拉巴松黎剎省安蒂波洛市（Antipolo city in Rizal province），因為山崩導致至少3人死亡，包括1名孕婦。安蒂波洛市的減災官員貝爾納多（Enrilito Bernardo Jr.）並透露，有另外4名村民因溪水暴漲而溺亡。

在宿霧市（Cebu city）中部和北薩馬省（Northern Samar province），也發生4名居民因山崩喪生的事故，那牙市（Naga）也有3人因颱風去世，其中2人溺水、1人觸電。

受摩羯颱風影響，菲國人口最多的呂宋島，包含首都馬尼拉大都會（Metro Manila）等地，所有學校週一因此停課，部分政府機構暫停辦公；而且因為預測降雨將持續，週二馬尼拉大都會和卡拉巴松大區（Calabarzon）地區繼續停班停課。

此外，菲律賓政府也在持續救援3名失蹤的漁民，報導稱他們自從週六出海捕魚後就沒有返家。

根據數據統計，每年6月下旬至10月，平均會有20場風暴和颱風，襲擊菲律賓或其周邊海域，破壞房屋和基礎設施，造成數十人死亡。

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