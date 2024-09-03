床邊擺玩偶害嬰兒猝死！專家教「5招安心睡」　和寶寶睡同床超NG

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▲嬰幼兒正確睡姿勢是「仰睡」，建議勿趴睡或側睡。（示意圖／取自Pixabay）

▲北市衛生局與師範大學合作推廣「5招安心睡」。（圖／北市衛生局提供）

家長為方便照顧，常會與寶寶同床睡，或怕寶寶著涼，在嬰兒床鋪上厚厚的軟墊及棉被，或在寶寶床邊擺上填充娃娃、玩具等，卻不知這樣做都會提高嬰兒窒息、猝死的風險。為加強父母與照顧者的安全知識，北市衛生局攜手師範大學合作推廣「5招安心睡」，希望所有的嬰幼兒都能睡得安心、健康長大。北市衛生局局長黃建華表示，該局於2023年結合跨局處資源，推動「6歲以下兒童死因回溯分析」個案討論會議，會中發現多數父母或主要照顧者對於安全睡眠環境知識不清楚，呼籲每位家長都要提供安全的睡眠環境，寶貝的平安才有保障。馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝說，嬰兒猝死症候群（SIDS）為嬰兒十大死因之一，而根據國健署2022~2023年全國6歲以下兒童死亡原因回溯分析報告，在高度及中度可預防性猝死案例中，高達8至9成與睡眠環境不安全、趴側睡姿相關，提醒家長首先要打造無菸的環境，並遵守「5招安心睡」，為寶寶安心睡眠把關：■要仰睡：嬰幼兒正確睡姿勢是「仰睡」，建議勿趴睡或側睡，尤其一歲以下，一定要注視此大原則。■要清空：寶寶不需使用任何枕頭，床上也不宜有任何鬆軟物，例如玩偶、大人被子等。■要分床：遵守「同室不同床」原則，嬰兒不得與照顧者或兄弟姊妹睡在同一張床上。■要通風：保持室內環境通風、不悶熱，若要保暖，可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹孩子，但切記要將手臂露出，避免蓋住臉部。■要支持：床墊不宜選用鬆軟款式，表面須平整且包覆確實。