肺癌根治有望！取出肺切掉腫瘤「再植回胸腔」　開創癌症治療新頁

台灣的空污、油煙等環境因素，使肺癌成為發病率最高的癌症之一，而國健署推動低劑量電腦斷層雖有助檢出早期肺癌，但腫瘤長在肺門的中央型肺癌，因肺門有如樹幹根部，即便沒有淋巴擴散，多數只能選擇單側全肺切除手術，為此台大醫院新竹分院研究自體肺移植療法，得以保存病人最大肺功能，也為國內肺癌治療開創新頁。
台大新竹分院日前完成2例自體肺移植治療中央型肺癌的個案，醫療團隊先取出整個肺葉，將位於肺門的腫瘤後，再把可用的肺臟重新植回，為國內肺癌治療重大突破。
首例個案是一名68歲男性病人，長期吸菸，因咳血就醫，診斷出左上葉鱗狀細胞肺癌，腫瘤接近7公分且位於肺門處，但肺功能僅預期的6成左右，已無法接受左側全肺切除手術，於是醫療團隊制定免疫治療結合化療，並接續自體肺移植的方案，先縮小腫瘤，減少後續肺部切除的範圍。
經過3個月藥物治療後，該患者腫瘤明顯縮小，已符合保留左下肺葉的條件，隨即安排手術，由胸腔外科、心臟外科合作，經過近10小時的手術，成功取下左肺並進行體外灌流，接著將未受腫瘤侵襲的左下基底分葉分離，再重新植入體內，恢復正常的通氣、循環功能，病人於術後3週順利出院，最近已重拾最愛的高球揮桿樂趣。
第2例個案為56歲男性，為左側中央型肺癌，在其他醫院接受多次放療、化療後，仍未能控制腫瘤，導致左上肺葉支氣管堵塞及肺塌陷，且肺功能僅剩正常的一半，無法接受全肺切除，於是進行自體肺移植手術，並於術後2週出院，目前已恢復正常生活。
台大新竹分院院長余忠仁是國內知名胸腔疾病專家，他表示，由於免疫、標靶治療發展，過去無法手術的病人，現在經藥物治療後已能接受根治性手術，而自體肺移植手術不僅能將腫瘤完整切除，還能保留肺功能，提升病人術後的生活品質，未來將持續追求進步。
台大新竹分院胸腔外科主治醫師蘇柏耕則說，自體肺移植並非真正的器官移植，而是將自身的剩餘肺部重新植入，因此術後不需要使用抗排斥藥物，恢復速度比一般肺移植手術更快，日本及歐洲已有許多成功經驗，不過多數是直接手術或經放療、化療後進行，該院首案則是經免疫治療後接受自體肺移植的成功案例，且恢復良好，成果已發表於國際知名期刊。
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首例個案是一名68歲男性病人，長期吸菸，因咳血就醫，診斷出左上葉鱗狀細胞肺癌，腫瘤接近7公分且位於肺門處，但肺功能僅預期的6成左右，已無法接受左側全肺切除手術，於是醫療團隊制定免疫治療結合化療，並接續自體肺移植的方案，先縮小腫瘤，減少後續肺部切除的範圍。
經過3個月藥物治療後，該患者腫瘤明顯縮小，已符合保留左下肺葉的條件，隨即安排手術，由胸腔外科、心臟外科合作，經過近10小時的手術，成功取下左肺並進行體外灌流，接著將未受腫瘤侵襲的左下基底分葉分離，再重新植入體內，恢復正常的通氣、循環功能，病人於術後3週順利出院，最近已重拾最愛的高球揮桿樂趣。
第2例個案為56歲男性，為左側中央型肺癌，在其他醫院接受多次放療、化療後，仍未能控制腫瘤，導致左上肺葉支氣管堵塞及肺塌陷，且肺功能僅剩正常的一半，無法接受全肺切除，於是進行自體肺移植手術，並於術後2週出院，目前已恢復正常生活。
台大新竹分院院長余忠仁是國內知名胸腔疾病專家，他表示，由於免疫、標靶治療發展，過去無法手術的病人，現在經藥物治療後已能接受根治性手術，而自體肺移植手術不僅能將腫瘤完整切除，還能保留肺功能，提升病人術後的生活品質，未來將持續追求進步。
台大新竹分院胸腔外科主治醫師蘇柏耕則說，自體肺移植並非真正的器官移植，而是將自身的剩餘肺部重新植入，因此術後不需要使用抗排斥藥物，恢復速度比一般肺移植手術更快，日本及歐洲已有許多成功經驗，不過多數是直接手術或經放療、化療後進行，該院首案則是經免疫治療後接受自體肺移植的成功案例，且恢復良好，成果已發表於國際知名期刊。
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