6人質被殺、納坦雅胡道歉但堅持控制費城走廊　拜登忍不住批評了

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以色列證實6名人質在加薩遇害後，全國爆發大規模示威，要求當局盡快與哈馬斯達成停火協議。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）2日雖然為了沒將人質平安帶回而向死者家屬道歉，但態度仍十分強硬，強調以色列不會放棄控制費城走廊（Philadelphi Corridor），連盟友拜登總統（Joe Biden）都認為他在達成協議方面做得不夠。綜合《路透社》等外媒報導，費城走廊位於加薩地區南部邊緣，與埃及接壤，一直是以哈雙方停火及釋放人質協議的癥結之一，哈馬斯拒絕以色列軍隊在當地部署，而納坦雅胡則堅稱不會放棄費城走廊，還說以色列軍隊在那裡發現了數十條隧道，被用來向加薩走私武器和彈藥，直言：「邪惡軸心需要費城走廊，因此我們必須控制費城走廊，哈馬斯就是因為這樣才堅持要我們不要在那裡部署，所以我堅持要留在那裡。」針對6名人質被殺、導致數十萬以色列民眾走上街頭抗議一事，美國總統拜登在被問到，納坦雅胡在達成人質協議方面，是否做得足夠時，他的回應是「不」。對此，納坦雅胡回嗆，說哈馬斯才應該是外界施壓的對象，而不是以色列，特別是在人質被殺之後，並補充說6名人質是被子彈擊中後腦勺而死，向哈馬斯讓步只會鼓勵它殺害更多人。納坦雅胡並質疑，任何認真要實現和平的人，應該都不會要求以色列做出更多讓步：「我們已經讓步了，哈馬斯才必須讓步。」反對黨則怒批，真正困擾納坦雅胡的，從來不是費城走廊的問題，而是自身的政治生存問題，認為納坦雅胡2日的言論毫無意義，只是為了討好那些強硬派的執政盟友，這些強硬派從來就不想和巴勒斯坦或哈馬斯達成任何協議。