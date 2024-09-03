人事變動！前陽明董座鄭貞茂接棒吳光雄　成台新投信董事長

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台新金昨（2）日代子公司台新投信公告董事長變更，原任董事長吳光雄退休，由前陽明海運董事長鄭貞茂正式接任。鄭貞茂亦曾任金管會政務副主委、國發會副主委等職。台新金昨日發布重訊，代子公司台新投信公告董事長由鄭貞茂接任。台新金在上周四就率先公告法人代表改派，原派駐台新投信的法人代表暨董事長吳光雄改派為鄭貞茂，吳光雄當然解任，由董事會選任鄭貞茂為新任董事長，已於9月1日上任。鄭貞茂是國立臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士；過往曾任金管會副主委、全國農業金庫總經理、台灣金融研訓院長、保險安定基金顧問、國立政治大學財務金融學系兼任副教授、花旗銀行財務處副總裁兼首席經濟學家、台經院研究六所助理研究員等職。而今年7月起底卸下陽明海運董事長職務後，如今重返金融圈。