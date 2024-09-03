《黑神話：悟空》熱賣　投資人爆料：下款3A遊戲巨作已在開發中

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由中國深圳市游科互動科技有限公司（遊戲科學）推出的中國國產3A遊戲《黑神話：悟空》，一上市就爆紅，短短幾天就賣出超過1000萬套，近日《黑神話：悟空》的聯合發行商、英雄遊戲公司董事長應書嶺受訪時透露，距離下一款中國國產3A遊戲的推出，很可能「非常接近了」。綜合《財聯社》、《新浪財經》報導，根據國外數據分析公司VG Insights的數據統計，截至2日，《黑神話：悟空》的總銷量已經達到了1690萬份，總收入超過人民幣57.5億，作為中國首個國產3A遊戲，《黑神話：悟空》的成功，顯示了中國遊戲市場的巨大潛力。英雄遊戲公司董事長應書嶺近日受訪時指出，他知道至少有一款類似的遊戲正在開發中，「《黑神話：悟空》已經向所有人展示了，一款中國製造的3A級遊戲，可以達到如此高的全球銷量」，已有商業夥伴投資了新遊戲，但拒絕透露具體的時間表。應書嶺並預計，中國至少有5到10個具千年歷史的故事可以製作成遊戲：「如果我創造了一個新東西，我不知道人們是否會喜歡它。但如果它已經存在了1000年，人們肯定會喜歡它…我們不知道為什麼它能流傳這麼多年。但我們只需要尊重（原始的）工匠。」應書嶺並透露，未來公司的遊戲發行將從一開始就制定全球策略，希望海外的3A級遊戲開發商，能夠意識到中國市場的龐大，並為中國玩家客製化更多功能。