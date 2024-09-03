摩羯颱風不來台灣了！變天降雨時間曝光　吳德榮揭新颱風這天生成

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▲今天白天天氣仍熱酷熱，最高溫可達38度以上，民眾外出還是要注意防曬、補水。（圖／ NOWnews 資料圖片）

▲摩羯颱風90度大轉彎，確定不會直接影響台灣，各國預測路徑也趨於一致。（圖/中央氣象署）

▲摩羯颱風今晚開始會帶來雨勢，週末低壓帶影響，全台降雨機率都偏高。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風路徑90度大轉彎，各國模擬路徑也趨於一致，確定不會對台灣直接造成影響，不過受到摩羯颱風外圍環流影響，還是會帶來水氣出現降雨情形。氣象專家吳德榮表示，受到摩羯颱風外圍沉降增溫影響，今（3）日天氣仍然酷熱，外出記得要防曬、補水；而最新颱風預計在週五前後生成，目前還不能確定對台是否有影響，還要持續觀察。吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，，外出要記得補水以及防曬，以免中暑；中央氣象署今天也持續針對多縣市發布高溫燈號，，請民眾外出加強注意；苗栗縣為黃色燈號。然而摩羯颱風目前各國路徑已經趨於一致，吳德榮表示，今晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，吳德榮提到，至於下個颱風何時會生成，吳德榮則說：「，其未來的動向，因屬期末模擬，各國模式模擬皆不盡相同，且持續調整中，