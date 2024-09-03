摩羯颱風不來台灣了！變天降雨時間曝光　吳德榮揭新颱風這天生成

摩羯颱風路徑90度大轉彎，各國模擬路徑也趨於一致，確定不會對台灣直接造成影響，不過受到摩羯颱風外圍環流影響，還是會帶來水氣出現降雨情形。氣象專家吳德榮表示，受到摩羯颱風外圍沉降增溫影響，今（3）日天氣仍然酷熱，外出記得要防曬、補水；而最新颱風預計在週五前後生成，目前還不能確定對台是否有影響，還要持續觀察。
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天受到熱帶海洋氣團以及摩羯颱風外圍沉降增溫影響，天氣晴朗酷熱，各地區氣溫為北部22至38度、中部25至36度、南部25至37度、東部22至36度，外出要記得補水以及防曬，以免中暑；台灣東南部、南部因摩羯颱風外圍水氣移入，轉有局部短暫陣雨的機率，午後中部山區也有降雨機率。
中央氣象署今天也持續針對多縣市發布高溫燈號，包括新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾外出加強注意；苗栗縣為黃色燈號。
摩羯颱風各國路徑一致了！台灣降雨時間分佈、下個颱風生成時間
然而摩羯颱風目前各國路徑已經趨於一致，吳德榮表示，今晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱摩羯在呂宋島北端轉向偏西、進入南海後、逐漸增強至中度，撲向海南島，對台灣無直接影響，不過從今晚開始摩羯颱風外圍水氣逐漸增多，明（4）日到週四（5）日，東半部、南部有局部短暫陣雨，午後中南部有局部雷陣雨。
吳德榮提到，週五至下週一（6至9日）台灣附近水氣多，各地區雲量略增、偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展、有大雷雨發生，應注意。至於下個颱風何時會生成，吳德榮則說：「週五（6日）前後在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成，其未來的動向，因屬期末模擬，各國模式模擬皆不盡相同，且持續調整中，尚無法根據此模擬研判其對台影響程度，需持續觀察。」
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中央氣象署今天也持續針對多縣市發布高溫燈號，包括新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾外出加強注意；苗栗縣為黃色燈號。
摩羯颱風各國路徑一致了！台灣降雨時間分佈、下個颱風生成時間
然而摩羯颱風目前各國路徑已經趨於一致，吳德榮表示，今晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱摩羯在呂宋島北端轉向偏西、進入南海後、逐漸增強至中度，撲向海南島，對台灣無直接影響，不過從今晚開始摩羯颱風外圍水氣逐漸增多，明（4）日到週四（5）日，東半部、南部有局部短暫陣雨，午後中南部有局部雷陣雨。
吳德榮提到，週五至下週一（6至9日）台灣附近水氣多，各地區雲量略增、偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展、有大雷雨發生，應注意。至於下個颱風何時會生成，吳德榮則說：「週五（6日）前後在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成，其未來的動向，因屬期末模擬，各國模式模擬皆不盡相同，且持續調整中，尚無法根據此模擬研判其對台影響程度，需持續觀察。」