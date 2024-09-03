林依晨喊「我成都人」惹火政大恩師　怒轟她不要再問候：虛情假意

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▲林依晨政大韓文系老師朱立熙全文。（圖／朱立熙臉書）

林依晨日前上大陸真人秀節目，聽聞來賓來自成都，舉手表示「我是成都人」，解釋爺爺也是成都人，此舉引起部分輿論批評，質疑她的政治立場，林依晨的政大恩師朱立熙昨（2）日發文，酸說不記得教過成都學生，要林依晨教師節不要再傳簡訊給他，「這種虛情假意太廉價！」歷史學家、政大韓文系講師朱立熙在臉書表示，自己在黨校兼課28年，教過來自北京、武漢、重慶的大陸交換生，「不記得教過『成都人』」，透露已經把林依晨的照片全部下架，接著跟對方喊話：「拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價，實在對『零負評』太失望了！」朱立熙說，自己早在3年前就提醒過林依晨，並附上一張私訊截圖，內容寫道：「依晨，最近在忙什麼？看到中國在整肅演藝圈，尤其是趙薇的狀況，實在很恐怖。我好像前一陣子看到新聞，妳關掉了大陸的工作室，確實是明智之舉，能夠不去最好不要再去。Good luck！」今天一早，朱立熙再開砲：「教育的目的，就是要教出具有”Integrity”（正直性或操守）的學生。林依晨已不再是18歲剛出道的小女生，還可以『裝可愛』，她已經是42歲的媽媽了，對於世事的大是大非，應有基本的判斷能力，她這次真的不可原諒！」貼文發布後，有網友附和：「人，會變的！變回真面目！副總！別難過！您教過的優秀學生必竟超級無敵多，不差一個『成都人』！」也有人替林依晨緩頰，「她要說非洲人也是她的自由，演員要有演員生存法則，阿信、張韶涵也一樣，反正她又不是賣台，只是想賺錢，台灣賺錢機會太少了，多體諒體諒。」