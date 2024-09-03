台灣最強旅遊縣市公開了！高雄、台南都輸它　1景點擠進1018萬人

最近墾丁物價問題讓台灣國旅議題再度被熱烈討論，雖然近幾年出國人潮變多，但六都的國旅人次還是有其固定的基本盤，那麼你知道，全台灣國旅最受到民眾青睞的縣市是哪裡嗎？根據TPOC台灣議題研究中心最新公布數據，台中市獲得好評聲量是第一名，包括在交通問題、住宿問題兩大面向都是六都中最高聲量。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集從今年2月底至8月底網路上對於觀光、國旅的討論當中，進行情緒分析，發現台中市觀光在六都之中獲得最高聲量，其第二名至第六名依序為「高雄市」、「台北市」、「新北市」、「台南市」以及「桃園市」。
台中市成為台灣人國旅最愛！2大面向成功擄獲遊客的心
TPOC台灣議題研究中心認為，台中市之所以可以獲得聲量最高的原因，其一是因為「交通易達性」，近幾年台中市政府搭配台鐵、公車、台中捷運等大眾運輸工具，方便旅客規劃各種遊玩路線；其二就是因為台中也擅於推出許多「住宿優惠以及補助」，刺激民眾想到台中觀光的動機。
TPOC台灣議題研究中心也發現，從這次的網路聲量分析當中，就可以看出「交通易達性」的重要，因此像是有完善捷運系統的「高雄市」、「台北市」名次也是排在前三；至於「台南市」雖然有眾多美食以及特色古蹟，但因交通運輸並不發達，排名倒數第二；「桃園市」則因為景點相對較少，加上大眾運輸沒其他城市方便，排在最後，顯然國旅觀光在交通政策上還是有其重要地位！
台中市最強5大景點公開！各個都是年破500萬人夯點
而TPOC台灣議題研究中心認證的台中市觀光聲量高，還不單從分析就能證明，從觀光署2023年的統計當中，台灣全年度人潮最多的景點是台中「一中商圈」，總計有超過1018萬餘人造訪，在去年底觀光人數追過在年初舉辦「台灣燈會」的台北「國父紀念館」，得到冠軍可以說是實至名歸。
除了「一中商圈」之外，台中的景點前五名各個都是年度衝破500萬的超級夯點，包括「草悟道（729萬人次）」、「逢甲夜市（728萬人次）」、「麗寶樂園（587萬人次）」、「東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道（522萬人次）」，其中草悟道、逢甲夜市是去年全台景點第八名以及第九名，因此台灣前十大景點中，台中市就暫居三位；至於麗寶樂園則是台灣遊樂園之最，種種數據都證明台中市觀光魅力明顯略勝其他城市一籌，也成為其他縣市推廣觀光可參考的楷模。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市成為台灣人國旅最愛！2大面向成功擄獲遊客的心
TPOC台灣議題研究中心認為，台中市之所以可以獲得聲量最高的原因，其一是因為「交通易達性」，近幾年台中市政府搭配台鐵、公車、台中捷運等大眾運輸工具，方便旅客規劃各種遊玩路線；其二就是因為台中也擅於推出許多「住宿優惠以及補助」，刺激民眾想到台中觀光的動機。
TPOC台灣議題研究中心也發現，從這次的網路聲量分析當中，就可以看出「交通易達性」的重要，因此像是有完善捷運系統的「高雄市」、「台北市」名次也是排在前三；至於「台南市」雖然有眾多美食以及特色古蹟，但因交通運輸並不發達，排名倒數第二；「桃園市」則因為景點相對較少，加上大眾運輸沒其他城市方便，排在最後，顯然國旅觀光在交通政策上還是有其重要地位！
台中市最強5大景點公開！各個都是年破500萬人夯點
而TPOC台灣議題研究中心認證的台中市觀光聲量高，還不單從分析就能證明，從觀光署2023年的統計當中，台灣全年度人潮最多的景點是台中「一中商圈」，總計有超過1018萬餘人造訪，在去年底觀光人數追過在年初舉辦「台灣燈會」的台北「國父紀念館」，得到冠軍可以說是實至名歸。
除了「一中商圈」之外，台中的景點前五名各個都是年度衝破500萬的超級夯點，包括「草悟道（729萬人次）」、「逢甲夜市（728萬人次）」、「麗寶樂園（587萬人次）」、「東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道（522萬人次）」，其中草悟道、逢甲夜市是去年全台景點第八名以及第九名，因此台灣前十大景點中，台中市就暫居三位；至於麗寶樂園則是台灣遊樂園之最，種種數據都證明台中市觀光魅力明顯略勝其他城市一籌，也成為其他縣市推廣觀光可參考的楷模。