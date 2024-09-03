柯文哲沒事了？郭正亮點名「這3人是變數」：別低估北檢

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢將提抗告。對此，前立委郭正亮認為，現在只是首輪裁決結果，別低估北檢，並指出威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇和台北市前副市長彭振聲這3人，將是柯文哲羈押與否的變數。郭正亮2日在節目《大新聞大爆卦》表示，北院認定柯文哲「犯嫌不重大」，由此可看出北檢急就章辦案，而北檢不得不啟動辦案，主因是沈慶京和應曉薇有逃跑跡象。郭正亮也透露，本來聽聞的時間是9月5日，這使得北市都發局前總工程司邵琇珮沒約談就被列為共犯。郭正亮也指出，柯文哲無保請回只是首輪裁決結果，別低估北檢，他們正在想要如何抗告；桃園市前市長鄭文燦涉貪，起初也是被裁定請回，可最後檢方抗告成功，鄭文燦仍被羈押，接下來就看北檢怎麼提抗告事證。郭正亮認為，儘管倉促，可北檢的行動不是沒有成果，沈慶京、應曉薇和彭振聲都被收押，因此後續仍有文章可做。郭正亮說，被羈押的待遇不好、很不舒服，而沈慶京、彭振聲年紀都大了，是否因環境問題又說出新事證，讓北檢有新的說詞，變數就在這3個人。