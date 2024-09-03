北檢將提抗告　沈富雄揭2關鍵：能讓柯文哲一刀斃命

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢將提抗告。對此，前立委沈富雄指出，「如果要讓柯文哲在京華城案一刀斃命的話，是不能講理論的，最好是匯款的金額和金流」。沈富雄2日在廣播節目《POP大國民》表示，柯文哲無保請回是在眾人意料之外，「如果要讓柯文哲在京華城案一刀斃命的話，是不能講理論的，最好是匯款的金額和金流，檢察官不只讓大家失望，彭振聲不久以前的無保請回，到昨天的聲押禁見成功，到底發生什麼事情？再來是柯文哲他要回家，結果當庭逮捕、提審、提審駁回、不能回家，不到一天就無保請回，這就進入我講的，我覺得北檢辦這個案子是零零落落」。沈富雄認為，北檢要抗告是應該的，也符合眾望，柯文哲無保請這個結果不僅讓藍的很賭爛，綠的也很反彈，只有柯文哲的人高興，這犯了藍綠的眾怒。沈富雄說，藍綠都不喜歡、不樂見這樣的結果，因此檢察官抗告是必然的。