影／大谷翔平雙安3盜壘超狂！往「50轟50盜」史上第一人紀錄邁進

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日本巨星大谷翔平雙安演出，還上演3次盜壘追平生涯單場最高。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平雙安演出，還上演3次盜壘追平生涯單場最高。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平單場3盜壘平生涯新高！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（3）日出戰亞利桑那響尾蛇，也是兩隊交手4連戰的最後一場，日本二刀流好手大谷翔平單場狂敲雙安演出，還上演3次盜壘追平生涯單場最多紀錄，道奇全隊狂敲17安，終場以11：6獲勝，在系列賽以3勝1負勝出。大谷翔平擔任一棒、開路先鋒、指定打擊，他首局首打席就敲出時速117.2英里（約188.6公里）的安打，之後第二打席敲出二壘滾地球出局，第三打席選到保送上壘，他馬上發揮「快腿」本色，盜上二壘。7局上大谷翔平又敲出右外野安打上壘，之後先跑上二壘，又盜上三壘，由於他受惠於大聯盟改變新制下規定，壘包與壘包之間距離變短不少，這讓他要完成單場3次盜壘的紀錄容易不少，加上他本季以「一刀流」打者身分出賽，可以專心拚打擊。大谷的好表現也帶動道奇隊攻勢，道奇3局上就靠著Mookie Betts安打與「自由人」Freedie Freeman轟出2分砲取得3分領先。讓響尾蛇先發左投Eduardo Rodriguez主投4局被敲7安失3分吞敗。道奇隊7局上再由Freedie Freeman敲出高飛犧牲打，捕手Will Smith2分打點安打再幫道奇擴大領先分數，響尾蛇隊7局下由Jake McCarthy的內野滾地球追加分數，以及Geraldo Perdomo高飛犧牲打又追回2分，不過道奇隊8局上又靠Freeman開轟，單局打下5分，最後以5分差贏球。道奇今天全場團隊狂敲17支安打，大谷單場雙安、Freedie Freeman雙響砲、Mookie Betts雙安、Chris Taylor也有雙安演出，