2024巴黎帕運輪椅網球Google Doodle現身！賽程及轉播資訊一次看

2024巴黎帕拉林匹克運動會（帕運）如火如荼進行中，Google 也再度換上新動畫今（3）日登場的是「 輪椅網球」，這次奧運小鳥化身為帕運網球好手。中華隊在輪椅網球項目本屆無人參賽，而Google 搜尋也在今天將 Google Doodle 換上了帕運輪椅網球的小鳥動畫，讓大家可以更瞭解帕運輪椅網球項目的規格以及賽事資訊。今天的 Google Doodle 是一隻藍鳥和棕鳥坐在輪椅上來回打著網球，其中一球還不小心打到場邊的裁判，也是利用逗趣可愛的動畫帶出帕運輪椅網球的相關資訊。《NOWnews今日新聞》也提供輪椅網球相關介紹與規則。
2024巴黎帕拉林匹克運動會是身心障礙運動員的最高殿堂，台灣本屆共有13名好手在7項運動種類取得參賽資格。不過輪椅網球算是十分具有觀看性的項目，因此十分受到歡迎。
Google挺帕運 藍色小鳥呼應主題
Google Doodle總是會配合節日或熱門活動，推出相對應主題呼應，一如先前奧運賽事期間，幾乎天天更新Doodle（塗鴉），介紹各式奧運項目相挺，而這批藍色小鳥也繼續挺帕運，直接點擊塗鴉，就會出現相關賽程與結果。
帕運輪椅網球規則
帕拉林匹克運動會輪椅網球比賽是讓除了智能及視覺障礙之外的所有傷帕運動員參加的比賽項目。按照運動員的殘障程度，分為2個級別：
公開級：此級別的運動員為雙腿有明顯或永久的損傷，而手部的活動能力正常。殘障的類型主要是半身不遂、單腿或雙腿曾進行截肢。
四肢傷殘級：此級別的運動員為雙手及雙腿都有明顯或永久的損傷。因此他們在控制球拍及輪椅都有一定程度的困難，因此部份運動員需要用帶子將球拍綁緊於手部。
輪椅網球比賽規則
輪椅網球的場地與普通網球一樣（長度23.77米、闊度8.23米、網高91.4厘米），而規則與計分方法亦與普通網球相近，除了以下數項的分別：
輪椅網球允許網球落地2次，而第2次可以是界內或是界外。
輪椅會被認為身體的一部份，因此所以牽涉運動員身體的規則亦適合於輪椅上。
如果運動員不能夠用車輪移動輪椅，他可以使用腳來移動輪椅，但是以下情況例外：
當身體向前移動，包括揮拍擊球；
從開始揮拍的動作直至球拍擊中網球。以上情況用腳接觸地面都會失分。
此外，當運動員在網球第3次落地前未能擊球，以及在擊球時臀部的任何一側都沒有接觸到輪椅的座椅都會當作失分。
2024巴黎帕運中華隊選手名單
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
◾有線電視：ELTA TV愛爾達電視
◾無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
◾線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
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Google挺帕運 藍色小鳥呼應主題
Google Doodle總是會配合節日或熱門活動，推出相對應主題呼應，一如先前奧運賽事期間，幾乎天天更新Doodle（塗鴉），介紹各式奧運項目相挺，而這批藍色小鳥也繼續挺帕運，直接點擊塗鴉，就會出現相關賽程與結果。
帕運輪椅網球規則
帕拉林匹克運動會輪椅網球比賽是讓除了智能及視覺障礙之外的所有傷帕運動員參加的比賽項目。按照運動員的殘障程度，分為2個級別：
公開級：此級別的運動員為雙腿有明顯或永久的損傷，而手部的活動能力正常。殘障的類型主要是半身不遂、單腿或雙腿曾進行截肢。
四肢傷殘級：此級別的運動員為雙手及雙腿都有明顯或永久的損傷。因此他們在控制球拍及輪椅都有一定程度的困難，因此部份運動員需要用帶子將球拍綁緊於手部。
輪椅網球比賽規則
輪椅網球的場地與普通網球一樣（長度23.77米、闊度8.23米、網高91.4厘米），而規則與計分方法亦與普通網球相近，除了以下數項的分別：
輪椅網球允許網球落地2次，而第2次可以是界內或是界外。
輪椅會被認為身體的一部份，因此所以牽涉運動員身體的規則亦適合於輪椅上。
如果運動員不能夠用車輪移動輪椅，他可以使用腳來移動輪椅，但是以下情況例外：
當身體向前移動，包括揮拍擊球；
從開始揮拍的動作直至球拍擊中網球。以上情況用腳接觸地面都會失分。
此外，當運動員在網球第3次落地前未能擊球，以及在擊球時臀部的任何一側都沒有接觸到輪椅的座椅都會當作失分。
2024巴黎帕運中華隊選手名單
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
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◾有線電視：ELTA TV愛爾達電視
◾無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
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