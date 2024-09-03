美股昨日休市、台股開盤小漲5點　櫃買同步走高、挑戰站回5日線

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美國昨（2）日適逢勞動節，因此美國股市休市一日。少了主流外資的引導，台北股市今（3）日開盤小漲5.01點、來到22240.11點。大盤開平高盤，中小型股開盤小漲0.05點、來到272.61點，挑戰站回5日線。今日開盤量大強勢個股：楠梓電、高鋒、創威、喬福、鈦昇；開盤量大弱勢個股：永信建、海悅、福裕、中砂、華星光。權值股走勢分歧，台積電開在平盤價、來到948元；鴻海開盤小漲1元、來到184元；聯發科開盤下跌5元、來到1220元。美國一系列經濟數據，激勵投資人對於本月降息的信心增加，上週五（30日）美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲228.03點或0.55%，收41563.08點；那斯達克指數指數上漲197.19點或1.13%，收17713.62點；標普500指數上漲56.44點或1.01%，收5648.4點；費半指數上漲129.57點或2.58%，收5158.82點。科技五大天王多數走高，Meta上漲0.60%，蘋果下跌0.34%，Alphabet上漲0.99%，微軟上漲0.97%，亞馬遜上漲3.71%。半導體股普遍走高，輝達上漲1.51%，博通上漲3.75%，美光上漲0.70%，高通上漲3.43%，應用材料上漲2.22%，德儀上漲1.54%，AMD上漲2.11%。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲1.51%，日月光ADR上漲1.52%，聯電ADR上漲1.27%，中華電信ADR下跌0.1%。