美網／謝淑薇今混雙8強陷入苦戰！台波聯軍終場遭直落二無緣闖4強

2024年美國網球公開賽混雙第3輪，台灣一姊「百搭天后」謝淑薇今（3）日與波蘭搭檔Jan Zielinski出戰8強賽事，面對到賽會第3種子義大利Sara Errani／Andrea Vavassori， 2人此戰意外陷入苦戰，最終就以3：6、4：6遭到直落二擊敗，「台波聯軍」本屆美網確定無緣闖進4強，謝淑薇生涯第10座的大滿貫冠軍也要再等等。
謝淑薇今年與Zielinski正式合拍 2人展現不俗默契
台灣網壇一姐謝淑薇在場上打法多變，且與任何人搭檔都能繳出不俗表現，也被譽為是「百搭天后」。今年初謝在混雙戰場上則是與波蘭好手Jan Zielinski正式合拍，2人合作就展現出不俗默契，本賽季先前已攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座大滿貫冠軍，法國公開賽也躋身4強。
而儘管謝淑薇與Jan Zielinski日前在溫網奪冠後，不確定是否會再度合拍，最終本屆美網2人仍是決定一同攜手出戰，謝淑薇也要力拼個人第10座的大滿貫冠軍，先前她已拿下7座女雙冠軍與2座混雙冠軍。
台波聯軍今交手義國組合 不敵對手無緣闖4強
但本屆美網賽事「台波聯軍」在取得2連勝之後，今日深夜面對同樣經驗豐富的義大利組合Sara Errani／Andrea Vavassori，開賽第4局謝淑薇與Zielinski未能把握住自身發球局機會，先遭到對手破發，隨後也沒能逆轉成功，就以3：6讓出首盤。次盤小薇組合第1局又遭到對手破發，第4局2人則是回破，將局數扳平，可惜接下來發球局又隨即丟掉，最終台波聯軍就以3：6、4：6遭直落二擊敗，本屆美網也確定止步8強。
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台灣網壇一姐謝淑薇在場上打法多變，且與任何人搭檔都能繳出不俗表現，也被譽為是「百搭天后」。今年初謝在混雙戰場上則是與波蘭好手Jan Zielinski正式合拍，2人合作就展現出不俗默契，本賽季先前已攜手拿下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽2座大滿貫冠軍，法國公開賽也躋身4強。
而儘管謝淑薇與Jan Zielinski日前在溫網奪冠後，不確定是否會再度合拍，最終本屆美網2人仍是決定一同攜手出戰，謝淑薇也要力拼個人第10座的大滿貫冠軍，先前她已拿下7座女雙冠軍與2座混雙冠軍。
台波聯軍今交手義國組合 不敵對手無緣闖4強
但本屆美網賽事「台波聯軍」在取得2連勝之後，今日深夜面對同樣經驗豐富的義大利組合Sara Errani／Andrea Vavassori，開賽第4局謝淑薇與Zielinski未能把握住自身發球局機會，先遭到對手破發，隨後也沒能逆轉成功，就以3：6讓出首盤。次盤小薇組合第1局又遭到對手破發，第4局2人則是回破，將局數扳平，可惜接下來發球局又隨即丟掉，最終台波聯軍就以3：6、4：6遭直落二擊敗，本屆美網也確定止步8強。