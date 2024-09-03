美網／謝淑薇今混雙8強陷入苦戰！台波聯軍終場遭直落二無緣闖4強

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2024年美國網球公開賽混雙第3輪，台灣一姊「百搭天后」謝淑薇今（3）日與波蘭搭檔Jan Zielinski出戰8強賽事，面對到賽會第3種子義大利Sara Errani／Andrea Vavassori，台灣網壇一姐謝淑薇在場上打法多變，且與任何人搭檔都能繳出不俗表現，也被譽為是「百搭天后」。今年初謝在混雙戰場上則是與波蘭好手Jan Zielinski正式合拍，2人合作就展現出不俗默契，而儘管謝淑薇與Jan Zielinski日前在溫網奪冠後，不確定是否會再度合拍，但本屆美網賽事「台波聯軍」在取得2連勝之後，今日深夜面對同樣經驗豐富的義大利組合Sara Errani／Andrea Vavassori，開賽第4局謝淑薇與Zielinski未能把握住自身發球局機會，先遭到對手破發，隨後也沒能逆轉成功，就以3：6讓出首盤。次盤小薇組合第1局又遭到對手破發，第4局2人則是回破，將局數扳平，可惜接下來發球局又隨即丟掉