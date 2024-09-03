最低工資漲新鮮人受惠　專家：當心資方「轉嫁成本」影響勞工

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▲前總統蔡英文任內最低（基本）工資變化一覽表。（圖／NOWnews製圖中心）

勞動部明（4）日召開最低工資審議會，討論2025年月薪、時薪的標準。專家接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，調升最低工資難以抬升經常性薪資，受惠族群則是集中在二度就業婦女、中高齡勞工、學生打工族、產業移工、技術型學徒、社會新鮮人等，反而不是已有一定收入門檻的職場老鳥，需要留意的是，資方可能轉嫁相應的成本在商品售價、服務品質，受到影響的還是同為消費者的勞工。今年適逢《最低工資法》上路元年，當中規定應由政、勞、資、學4方人士組成最低工資審議會，討論明年最低工資的標準，回看前總統蔡英文任內最低（基本）工資調幅，原本2萬8元的月薪漲到2萬7470元、調幅37%，時薪則從原本的120元漲到183元、調幅52%，勞動部長何佩珊日前提到「調升基本工資是預期的方向」，還有行政院長卓榮泰表示「經濟成長果實讓全民共享，也認為（最低工資審議會）委員會朝這方面來想」，讓明年的最低工資調升與否、漲幅成為各界關注的話題。yes123求職網發言人楊宗斌表示，一旦政府拍板調漲明年最低工資，時薪部分受惠的包含二度就業的婦女、中高齡勞工、學生打工族等經濟弱勢等族群；月薪部分受惠的則有產業型移工、技術性學徒。他也表示，以上族群多是領取與最低工資相差無幾的薪資，若隨明年最低工資調漲，所得升至28K甚至更高，也會帶動企業之間的「比價效應」，外溢效果之下有望能推升社會新鮮的起薪，可能會從30K變成31K、32K左右。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，以往在此方面針對Z世代做過就業影響調查，發現只做兼差工作而不去做正職工作的比例，已從2023年的3%左右，2024年升至8.5%，由此可見確實是在每年調升最低（基本）工資的情況之下，隨著時薪越來越高，年輕人就會考量「我要多打幾份工、多兼幾分差，月薪收入不見得會比正職還少」。她也提到，兼職工作由於彈性的排班、工時，確實可能吸引越來越多的Z世代年輕人參與其中。曾仲葳提醒，不論正職工作還是兼職工作，主要還是要看求職者本身在意、追求何種目標，雖然現在很多年輕的求職者往兼差的方向靠攏，不過正職工作的好處則是在於可以累積年資、退休金，也能獲得企業的保障等，反而從事兼職工作就不一定會有相關福利，不過要是年輕人更想追求利用彈性時間去做更多喜歡的事情，確實從事兼職工作、利用部分的時間換取金錢的方式，也不見得影響得到基本生活。至於最低工資的調升，會不會讓企業調整經常性薪資？楊宗斌認為，這有一定難度，因為台灣大部分人不是只領最低工資的族群，而且除非公司是有獲利的情況，不然單純只靠法律規定的調升最低工資的額度，實則無法起到帶動經常性薪資的作用，因此對於一些本來就領超過30K、40K的上班族而言影響不大，缺工也仍是待解的問題，在這方面也是要看企業願不願意全面調薪，除非一些本來就很缺工的工作調漲薪資，不然最低工資主要影響、受惠的還是較為基層的工作者。針對負面效益，楊宗斌表示，政府調升最低工資可能帶動物價上漲、通貨膨脹，像是手搖飲料、便當，可能因此漲價5元、10元，而當一杯50元左右的飲料，或是90元左右的便當，漲價5元、10元，物價的漲幅就有可能超過薪資的調幅，所以有時候還是要看調升最低工資之後，帶動的民眾薪資、社會物價之間的取捨情況，最佳的效果就是薪資的調幅大於物價的漲幅，但也無可避面的是隨著調升最低工資，會讓資方反映相關的成本在物品售價、服務品質方面，從而轉嫁給消費者，也就是勞工本人。另一方面，楊宗斌指出，如若政府拍板調升最低工資，也會導致企業縮編兼職員工，因此若是支援性的人力不夠，可能會把工作交付正職員工，在這方面有的企業可能就會擴編正職人力，否則就是變相增加正職人員的份內事務，至於會不會導致「正職過勞」的現象，則要考驗公司如何巧妙運用人員編排、妥當分配工作任務。