愷樂懷孕謝忻秒送祝福！又被扯出決裂小甜甜「3女複雜閨密情」

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▲小甜甜（左）和愷樂感情甚好，之後愷樂捲入桃色風暴神隱。（圖／小甜甜臉書）

▲愷樂曬出一張超音波照，宣布懷孕好消息。（圖／愷樂IG）

40歲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年介入羅志祥和周揚青的感情，發文致歉後消失演藝圈，昨（2）日突然在IG曬出一張超音波影片，並寫下「Hello 9月」，懷孕消息震撼許多人，一排演藝圈好友刷祝福恭喜，其中包括謝忻。說起2女關係不得不扯入小甜甜，3女的閨密情十分複雜。小甜甜是愷樂、謝忻的共同好友，謝忻2019年和「浩角翔起」阿翔爆出不倫戀，小甜甜曾坦言相當不滿生氣，認為阿翔是有家庭狀況，要謝忻不能再犯，雙方關係降到冰點，事後2女出席民視戲劇首映，雖然坐在一起，但明顯沒交集，之後小甜甜疑虐狗引發風波，直播中回應虐狗一事時，提及當年謝忻將「把狗養死」的往事，閨密情徹底掰了。愷樂則是在2020年捲入羅志祥桃色風暴，小甜甜面對閨密接連出事，她曾在節目上嘆：「很多事情當事者才知道，再好的閨蜜有不知道的事情，就算連親人也不清楚，很多時候看新聞才知道。」而愷樂神隱這段期間，小甜甜跟她還是有聯絡，愷樂祕婚上海醫生消息傳是被小甜甜走漏，爆出兩人因此決裂，小甜甜否認此事，並且稱呼愷樂：「她在我心裡都是非常重要的家人跟朋友。」「蝴蝶姐姐」愷樂昨日突曬出超音波照片，宣布懷孕好消息，並且開通Threads（脆），謝忻秒送上祝福：「恭喜妳！」愷樂也被外界推測有意復出，先試水溫。《NOWnews今日新聞》詢問小甜甜對於愷樂懷孕一事回應，從昨至今日尚未回覆。