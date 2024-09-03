扛壓力裁定柯文哲法官是他！「北院劉德華」背景曝　曾聲押3立委

柯文哲無保請回「北檢要打屁股」　黃揚明：抗告必須拿出2事證

記者王德蓉／綜合報導

▲柯文哲無保請回，黃揚明認為，應拿出2個具體事證，否則北檢抗告成功的機率會降低。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.02）
▲柯文哲無保請回，黃揚明認為，應拿出2個具體事證，否則北檢抗告成功的機率會降低。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢將提抗告。對此，資深媒體人黃揚明認為，應拿出2個具體事證，否則北檢抗告成功的機率會降低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃揚明2日在節目《57爆新聞》指出，過去各地檢署辦肅貪案件，包括北檢在內，都到了聲押階段，但最後無保請回，這種情況機率極低，很多法界朋友都沒看過這種事，顯示北檢的證據力不足，「北檢回去要打屁股」。

黃揚明也指出，各界議論紛紛的金流，法官最後裁定的新聞稿中完全沒提到，且因時間緊迫，北檢還沒把證據收集完全，甚至發生現任北市都委會執秘邵琇珮「被畏罪潛逃」的烏龍事件。

黃揚明認為，北檢必須拿出2項具體事證，一是證明柯文哲明知京華城容積率840％，二是證明柯文哲有金流的對價關係，否則抗告成功的機率會降低。

更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。

柯文哲無保請回已脫身？沈富雄預言抗告結局：沒人願扛終極責任

柯文哲露餡了？郭正亮曝他受訪這段話：北檢恐挑出毛病

北檢將提抗告　沈富雄揭2關鍵：能讓柯文哲一刀斃命

柯文哲沒事了？郭正亮點名「這3人是變數」：別低估北檢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生