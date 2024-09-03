柯文哲無保請回「北檢要打屁股」　黃揚明：抗告必須拿出2事證

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢將提抗告。對此，資深媒體人黃揚明認為，應拿出2個具體事證，否則北檢抗告成功的機率會降低。黃揚明2日在節目《57爆新聞》指出，過去各地檢署辦肅貪案件，包括北檢在內，都到了聲押階段，但最後無保請回，這種情況機率極低，很多法界朋友都沒看過這種事，顯示北檢的證據力不足，「北檢回去要打屁股」。黃揚明也指出，各界議論紛紛的金流，法官最後裁定的新聞稿中完全沒提到，且因時間緊迫，北檢還沒把證據收集完全，甚至發生現任北市都委會執秘邵琇珮「被畏罪潛逃」的烏龍事件。黃揚明認為，北檢必須拿出2項具體事證，一是證明柯文哲明知京華城容積率840％，二是證明柯文哲有金流的對價關係，否則抗告成功的機率會降低。