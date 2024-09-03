巴黎帕運桌球中華隊確定保底銅牌！程銘志擊退中國曹寧寧晉4強

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▲桌球好手程銘志擊退中國選手晉4強，巴黎帕運桌球男單保底銅牌。（圖／體育署提供）

▲帕運桌球女子單打林姿妤遇上強敵楊倩，沒能成功過關，繼女雙奪銀之後，在女單以8強作收。（圖／體育署提供）

程銘志贏了！2024巴黎帕運台灣輪椅桌球名將程銘志今（3）日在凌晨出賽於MS5級的男單8強賽，現年45歲的程銘志過去曾是青少年桌球國手，沒想到卻因一場車禍，失去左腿，但他有一陣子把自己封閉起來，好在教練跟父親鼓勵之下，他才振作，2016里約帕運程銘志也與林晏弘拿到TT5級男團銀牌。程銘志本屆巴黎帕運在TT5級男單8強亮相，面對2016里約帕運金牌，中國好手曹寧寧，他花費29分鐘，以，不僅成功取得4強門票，更確定保底銅牌，同時是生涯帕運首面單打獎牌。根據《中央社》報導，程銘志賽後感謝教練團賽前的情蒐跟準備，讓自己上場前保持心態平穩，由於過去對戰多次敗在曹寧寧手上，因此程銘志笑說，籤表出爐時其實有點緊張，「後來教練做了很多心理建設，加上最近兩次對戰都是我贏，所以教練要我相信自己。」程銘志坦言，「大陸這個對手，就是我所有選手裡面輸最多次的，所以剛抽籤抽到他的時候也是有一點覺得，怎麼會這樣，剛好就遇到天敵。然後剛下去的時候，就是教練也覺得說盡量放開打。」另外，桌球女子單打林姿妤遇上強敵楊倩，沒能成功過關，繼女雙奪銀之後，在女單以8強作收。林姿妤說：「對手可能真的在穩定度還有經驗上真的是好滿多的，所以其實打起來相對是佔下風很多，但是其實自己也有把自己該發揮的東西，也都有發揮出來。」