巴黎帕運桌球中華隊確定保底銅牌！程銘志擊退中國曹寧寧晉4強

程銘志贏了！2024巴黎帕運台灣輪椅桌球名將程銘志今（3）日在凌晨出賽於MS5級的男單8強賽，對決曾拿下2016年巴西里約奧運桌球男單金牌中國選手曹寧寧，程銘志順利以11:6、6:11、11:7、11:7拿下，拿到他個人在帕運第一面獎牌，程銘志原本是桌球好手，大學畢業後回到母校台南市德高國小與大橋國小擔任教練，2011年騎車時因車禍，導致必須截肢，但在經過一段時間掙扎後轉戰帕拉輪椅桌球項目，終於如願奪下獎牌。
程銘志成功復仇 擊敗東京帕運強敵
現年45歲的程銘志過去曾是青少年桌球國手，沒想到卻因一場車禍，失去左腿，但他有一陣子把自己封閉起來，好在教練跟父親鼓勵之下，他才振作，2016里約帕運程銘志也與林晏弘拿到TT5級男團銀牌。
程銘志本屆巴黎帕運在TT5級男單8強亮相，面對2016里約帕運金牌，中國好手曹寧寧，他花費29分鐘，以11:6、6:11、11:7、11:7拿下，不僅成功取得4強門票，更確定保底銅牌，同時是生涯帕運首面單打獎牌。
根據《中央社》報導，程銘志賽後感謝教練團賽前的情蒐跟準備，讓自己上場前保持心態平穩，由於過去對戰多次敗在曹寧寧手上，因此程銘志笑說，籤表出爐時其實有點緊張，「後來教練做了很多心理建設，加上最近兩次對戰都是我贏，所以教練要我相信自己。」
程銘志坦言，「大陸這個對手，就是我所有選手裡面輸最多次的，所以剛抽籤抽到他的時候也是有一點覺得，怎麼會這樣，剛好就遇到天敵。然後剛下去的時候，就是教練也覺得說盡量放開打。」
程銘志透露，這次巴黎帕運再度站上頒獎台一樣很高興，「只要能替台灣拿牌都很開心。」他賽後十分冷靜，並表示上屆東京帕運有點過於急躁，因此在國訓中心心理諮商師幫助下，保持平靜的心情征戰，成為他最大的武器，「接下來就是盡力打好每一場。」
另外，桌球女子單打林姿妤遇上強敵楊倩，沒能成功過關，繼女雙奪銀之後，在女單以8強作收。林姿妤說：「對手可能真的在穩定度還有經驗上真的是好滿多的，所以其實打起來相對是佔下風很多，但是其實自己也有把自己該發揮的東西，也都有發揮出來。」
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現年45歲的程銘志過去曾是青少年桌球國手，沒想到卻因一場車禍，失去左腿，但他有一陣子把自己封閉起來，好在教練跟父親鼓勵之下，他才振作，2016里約帕運程銘志也與林晏弘拿到TT5級男團銀牌。
程銘志本屆巴黎帕運在TT5級男單8強亮相，面對2016里約帕運金牌，中國好手曹寧寧，他花費29分鐘，以11:6、6:11、11:7、11:7拿下，不僅成功取得4強門票，更確定保底銅牌，同時是生涯帕運首面單打獎牌。
根據《中央社》報導，程銘志賽後感謝教練團賽前的情蒐跟準備，讓自己上場前保持心態平穩，由於過去對戰多次敗在曹寧寧手上，因此程銘志笑說，籤表出爐時其實有點緊張，「後來教練做了很多心理建設，加上最近兩次對戰都是我贏，所以教練要我相信自己。」
程銘志坦言，「大陸這個對手，就是我所有選手裡面輸最多次的，所以剛抽籤抽到他的時候也是有一點覺得，怎麼會這樣，剛好就遇到天敵。然後剛下去的時候，就是教練也覺得說盡量放開打。」
程銘志透露，這次巴黎帕運再度站上頒獎台一樣很高興，「只要能替台灣拿牌都很開心。」他賽後十分冷靜，並表示上屆東京帕運有點過於急躁，因此在國訓中心心理諮商師幫助下，保持平靜的心情征戰，成為他最大的武器，「接下來就是盡力打好每一場。」
另外，桌球女子單打林姿妤遇上強敵楊倩，沒能成功過關，繼女雙奪銀之後，在女單以8強作收。林姿妤說：「對手可能真的在穩定度還有經驗上真的是好滿多的，所以其實打起來相對是佔下風很多，但是其實自己也有把自己該發揮的東西，也都有發揮出來。」