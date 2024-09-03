愷樂孩子的爸是誰？嬰兒生父身分曝光了　友人：夫妻倆感情很甜蜜

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▲▼愷樂在三角戀事件後淡出螢光幕4年，2日突然丟出懷孕震撼彈。（圖／愷樂IG、NOWnews資料照）

▲愷樂時隔3年多更新IG，宣布懷孕，並開設Threads帳號。（圖／愷樂Threads）

40歲愷樂（蝴蝶姐姐）自從坦承和羅志祥（小豬）有不倫關係，向老闆女友周揚青道歉後便消失演藝圈4年，昨（2）日她突然在IG上傳一張嬰兒超音波的照片，寫下「Hello 9月」，疑似宣布懷孕，外界好奇孩子的生父身分，對此，愷樂的友人透露，就是之前傳出和她結婚的上海醫師。據《三立新聞網》報導，詢問愷樂身邊的朋友，對方證實愷樂懷有身孕，寶寶的生父就是2020年傳出和她訂婚的上海醫生，兩人結婚後感情一直很穩定、甜蜜，沒有情變，至於愷樂升格為新手媽媽，是否有意復出娛樂圈賺奶粉錢，友人認為可能性不大。愷樂離開演藝圈期間，曾經有知情人士跟週刊爆料，愷樂爆發醜聞後，父母希望她有個好歸宿，閨密朱安禹（小蜜桃姐姐）於是牽線一位在上海執業的醫生，男方不但不在意愷樂的過往，還陪伴在她身邊不離不棄，才讓愷樂決定託付終身，小倆口穩定交往一段時間後，赴美國低調登記完婚，愷樂正式成為醫生娘，而愷樂聽從婆家建議，不再復出藝能界。當時媒體求證愷樂的媒人小蜜桃姐姐，她表示：「不好意思，以後請不要問我了，別人的事不想插手。」