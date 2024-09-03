柯文哲「今年才知容積率840％」！前都委：京華城案不合法不合理

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民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉貪污、圖利罪遭檢廉聲押，北院昨（2）凌晨裁定柯無保請回、彭羈押禁見，北檢表示將提出抗告。結果出爐後，柯文哲走出地檢署向支持者喊話，聲稱自己完全不知道京華城容積率高達840％，再度引起質疑。對此，曾在台北市都市計畫委員會中，多次表達反對的中原大學建築系特聘教授、臺灣建築學會理事長曾光宗提出5點看法，更強調當初京華城容積獎勵案提案理由與內容不合法且極為不合理。柯文哲宣稱京華城案轉送都委會後完全沒過問，直到今年3、4月才第一次知道容積率高達840%，獲法官裁定無保請回。不過，除了台北市議員苗博雅在3年前，曾當面質詢柯文哲質疑京華城容積獎勵，也指出多位都委會委員反對意見；台北市議員簡舒培也指出，包括議員質詢、向市長陳情、柯親簽公文及出席京華園區動土4件事，都能證明柯文哲所言絕非事實。在2017年至2020年，擔任都委審查京華城案的曾光宗深夜也在臉書透露，自己在出席的4次會議中除了初次不熟悉並未表達意見，之後3次會議因了解「京華城提案理由與內容不合法且極為不合理」，均提出反對意見。曾光宗強調，他在2021年9月9日都委會第783次會議通過京華城容積獎勵20%時，他已不是委員，無法了解該次的審議過程。不過，他分享5點「個人看法」，首先，此案前後歷經6年審議，「政治人物」不應該以「不知道」而一語帶過，都發局要有基本的專業立場與判斷，不應將不合法的個案直接送入都委會，陷委員於不義，且有卸責之嫌。他也強調，容積獎勵屬於公共財，為全體市民所共有，此種公共利益須有效保護，不應隨意地送給民間財團。政治人物位於一定的高度，必須能明辨是非，特別是面對京華城案涉及如此龐大的利益，而且前後歷經6年的審議時間，不應該以「不知道」而一語帶過。而且期間都有委員持反對意見，表示此案有爭議，更必須傾聽與了解反對的理由及因果得失。作為主管機關的都發局，對於此案必須要有基本的專業立場與判斷，不應將不合法的個案直接送入都委會，如此將會陷委員於不義，且有推卸責任之嫌。而且期間更不應該幫申請單位提出「解套」的程序與方法，此點希望檢調單位能再明察。民間財團取得自己原本的利益（法定建築容積）是合理的，但如果想要以不合法的程序與方法竊取額外的建築容積（容積獎勵）則萬萬不可，因為容積獎勵屬於公共財，為全體市民所共有，此種公共利益須有效保護，不應隨意地送給民間財團。擔任都委會的委員應秉持第三方之公正中立的立場審議相關提案，如遇違反相關法令或不適宜的提案內容時，應適時地勇於提出反對意見。特別是在重要的審議會議中，如未發言或發言內容十分含蓄與模糊，最後均會被機關視為「同意」，此點更需留意。此點最為重要；容積獎勵原本為一立意良善的機制，但由於其背後牽涉了非常多的利益，因此包含京華城案的所有爭議，均因此機制而起。其實不僅僅台北市，包含其他縣市目前對於容積獎勵都有過於浮濫之問題，甚至產生種種弊端。此現象除違反公平正義之外，更對都市產生極大的環境負荷，後續衍生出的都市環境問題，最後仍是由全民買單。曾光宗認為，京華城案對於民眾是一個非常好的「公民教育」機會，藉此可以重新檢視政治人物、主管機關、及民間財團，這對建立公民社會應有極大的教育意義。相對地，對於建築及都市計畫等專業界而言，更是一個非常適切的「專業教育」案例。其中明確界定相關委員的角色與倫理規範為首要，另外更重要的是藉此重新檢討現行的「容積獎勵機制」，此時就有賴於中央主管機關從法制面及執行面整體地予以檢討修正，以減少弊端的產生，並促使容積獎勵應用在迫切且真正有需要的地方。