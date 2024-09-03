泰國擬建賭場！跟進澳門、新加坡　地點和營運方式引熱議

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泰國在疫情後積極推廣觀光業，並且也打算設立合法的國際化賭場。泰國政府計劃跟進澳門、新加坡，準備將賭場合法化，最快2030年前會成為上述國家的博弈業勁敵。泰國國會3月間通過了特別委員會起草的一份報告，內容建議泰國興建設有合法賭場的大型綜合娛樂場所，以吸引高端消費遊客。泰國政府估計，這類綜合娛樂場所開業首年可創造稅收總額120億泰銖（約新台幣105億元）。目前相關草案規定入場費比照新加坡，進入本國賭場的泰國公民必須支付5,000泰銖，外國人則免費入場。賭場業者須支付50億泰銖的登記費用，以取得最長30年的經營許可，每年還得納稅10億泰銖。至於賭場設立地點，Maybank Investment Bank分析師Yin Shao Yang認為應該不會在已經開發得差不多的首都曼谷，而是選在人口較少的地區，像是泰國東部經濟走廊的羅勇府、春武里府和北柳府。另外，普吉島、甲米府、清邁和芭達雅等其他著名的旅遊景點也極具潛力。賭場目前在泰國屬於非法，唯一合法的賭博活動是國家管控的賽馬和博彩事業。雖然沒有合法賭場，但坊間的非法賭博、賭球、地下賭場等活動相當常見，如果賭場合法化，預計將為泰國政府帶來一份可觀的收入。