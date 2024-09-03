帕運輪椅網球登Google Doodle　英公主也想體驗！規則、轉播一覽

2024巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱「帕運」）輪椅網球今（3）登場，Google首頁換上全新Doodle動畫應援，奧運小鳥化身帕運輪椅網球選手，藍色小鳥拿鍋鏟與拿湯匙的棕色小鳥對決，過程中「球」不慎擊中裁判，畫面逗趣可愛。輪椅網球是帕運特有賽事之一，日前英國夏洛特公主才和英帕運選手Lucy Shuker打勾勾，承諾要一起玩，體驗輪椅網球。輪椅網球有多難打？賽程及規則為何？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。
夏洛特公主為何想體驗輪椅網球？
為什麼英國國王孫女、夏洛特公主會想體驗輪椅網球？因為這是她和英國知名輪椅網球選手Lucy Shuker的約定。44歲的Lucy Shuker 21歲時因車禍導致胸部以下癱瘓，她曾8次打進大滿貫賽的決賽，也在上屆東京帕運獲輪椅網球女子雙打銀牌，去年受到查爾斯三世國王的表彰。
今年溫布頓網球錦標賽期間，和夏洛特公主在場邊打勾勾被拍下，Lucy Shuker透露，她和公主約定有一天要一起玩輪椅網球，「我認為，這能讓人們瞭解到這種感覺，瞭解到它有多難」，期待更多人對身障者生活能有更多的感同身受。Lucy Shuker本次擔任英代表隊掌旗官之一，也將參戰帕運輪椅網球，持續為身障者發聲。
台灣有輪椅網球選手嗎？
中華隊此次共有13名選手參加2024巴黎帕拉林匹克運動會，參賽桌球、羽球、射箭、田徑、柔道、健力與跆拳道等7項目。雖然本次沒有台灣選手參加帕運輪椅網球，但其實台灣也有輪椅網球選手。
輪椅網球在台灣體壇是相當特殊的一群，平均年齡都在40~50歲以上，30歲世代算是年輕新秀。今年67歲的陳泰安2022年在永達盃高雄國際輪椅網球公開賽拿到職業生涯首勝，讓他開心說：「要打到不能打為止！」
而30多歲的王偉軒和唐兆漢被稱為台灣輪椅網球界的巨星，王偉軒在政大任職，他2歲時因羊膜帶症候群病變，導致大腿以下截肢，但接觸輪椅網球讓他「體會奔跑」的感覺，成就人生的轉捩點。而唐兆漢21歲時因感冒病毒轉移到脊隨，侵襲了他的運動神經，漸漸無法行走，後來遇上曾是輪椅網球選手的陳錦全，就此進入輪網的世界。
輪椅網球賽程？哪裡看轉播？
📍9/3 18:00 女子雙打準決賽
中國 王紫瑩、郭珞瑤vs.日本 田中愛美、上地結衣
荷蘭 迪德．德荷羅特、安妮克．範．苟特vs.中國 朱珍珍、李曉輝
📍9/3 18:00 雙子雙打8強賽
西班牙vs.荷蘭
法國vs.巴西
韓國vs.日本
英國vs.荷蘭
📍9/3 18:00 女子單打8強賽
荷蘭 迪德．德荷羅特vs.中國 郭珞瑤
中國 朱珍珍vs.日本上地結衣
中國 王紫瑩vs.哥倫比亞 安潔莉卡．貝爾納爾
中國 李曉輝vs.荷蘭 安妮克．範．苟特
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
輪椅網球只有帕運有嗎？參賽選手如何分級？
帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），其英文Paralympic據說是由Paraplegia（因脊髓損傷等導致下半身不遂者）+ Olympic（奧林匹克）所組成，是全世界移動障礙、截肢等帶有身心障礙的運動員最高的國際體育賽事。
輪椅網球在1992年被列入帕運正式項目，「大滿貫」也列入賽事中。大滿貫指澳洲網球公開賽、法國網球公開賽、美國網球公開賽及英國溫布頓網球錦標賽等4網球指標賽。依照運動員的殘障程度，輪椅網球分為以下2個級別：
📍公開級：此級別的運動員為雙腿有明顯或永久的損傷，而手部的活動能力正常。障礙類型主要是半身不遂、單腿或雙腿曾截肢。
📍四肢傷殘級：此級別的運動員為雙手及雙腿都有明顯或永久的損傷。他們在控制球拍及輪椅都有一定程度的困難，部份運動員甚至需要用帶子將球拍綁緊於手部。
輪椅網球規則？和一般網球有何不同？
輪椅網球場地和一般網球一樣，規則和計分方法也和一般網球相近，但有以下5點分別：
📍輪椅網球允許網球落地2次，而且第2次可以是界內或是界外。
📍輪椅會被試為選手身體的一部份，因此所以牽涉運動員身體的規則亦適合於輪椅上。
📍如果運動員不能夠用車輪移動輪椅，他可以使用腳來移動輪椅，但是有例外情形，包括「當身體向前移動，包括揮拍擊球」、「從開始揮拍的動作直至球拍擊中網球」。這2情形用腳接觸地面都算失分。
📍當運動員在網球第3次落地前未能擊球，以及在擊球時臀部的任何一側都沒有接觸到輪椅的座椅都會當作失分。
📍大部分比賽的模式為直接的淘汰賽，並設有種子制。
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為什麼英國國王孫女、夏洛特公主會想體驗輪椅網球？因為這是她和英國知名輪椅網球選手Lucy Shuker的約定。44歲的Lucy Shuker 21歲時因車禍導致胸部以下癱瘓，她曾8次打進大滿貫賽的決賽，也在上屆東京帕運獲輪椅網球女子雙打銀牌，去年受到查爾斯三世國王的表彰。
今年溫布頓網球錦標賽期間，和夏洛特公主在場邊打勾勾被拍下，Lucy Shuker透露，她和公主約定有一天要一起玩輪椅網球，「我認為，這能讓人們瞭解到這種感覺，瞭解到它有多難」，期待更多人對身障者生活能有更多的感同身受。Lucy Shuker本次擔任英代表隊掌旗官之一，也將參戰帕運輪椅網球，持續為身障者發聲。
台灣有輪椅網球選手嗎？
中華隊此次共有13名選手參加2024巴黎帕拉林匹克運動會，參賽桌球、羽球、射箭、田徑、柔道、健力與跆拳道等7項目。雖然本次沒有台灣選手參加帕運輪椅網球，但其實台灣也有輪椅網球選手。
輪椅網球在台灣體壇是相當特殊的一群，平均年齡都在40~50歲以上，30歲世代算是年輕新秀。今年67歲的陳泰安2022年在永達盃高雄國際輪椅網球公開賽拿到職業生涯首勝，讓他開心說：「要打到不能打為止！」
而30多歲的王偉軒和唐兆漢被稱為台灣輪椅網球界的巨星，王偉軒在政大任職，他2歲時因羊膜帶症候群病變，導致大腿以下截肢，但接觸輪椅網球讓他「體會奔跑」的感覺，成就人生的轉捩點。而唐兆漢21歲時因感冒病毒轉移到脊隨，侵襲了他的運動神經，漸漸無法行走，後來遇上曾是輪椅網球選手的陳錦全，就此進入輪網的世界。
輪椅網球賽程？哪裡看轉播？
📍9/3 18:00 女子雙打準決賽
中國 王紫瑩、郭珞瑤vs.日本 田中愛美、上地結衣
荷蘭 迪德．德荷羅特、安妮克．範．苟特vs.中國 朱珍珍、李曉輝
📍9/3 18:00 雙子雙打8強賽
西班牙vs.荷蘭
法國vs.巴西
韓國vs.日本
英國vs.荷蘭
📍9/3 18:00 女子單打8強賽
荷蘭 迪德．德荷羅特vs.中國 郭珞瑤
中國 朱珍珍vs.日本上地結衣
中國 王紫瑩vs.哥倫比亞 安潔莉卡．貝爾納爾
中國 李曉輝vs.荷蘭 安妮克．範．苟特
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
輪椅網球只有帕運有嗎？參賽選手如何分級？
帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），其英文Paralympic據說是由Paraplegia（因脊髓損傷等導致下半身不遂者）+ Olympic（奧林匹克）所組成，是全世界移動障礙、截肢等帶有身心障礙的運動員最高的國際體育賽事。
輪椅網球在1992年被列入帕運正式項目，「大滿貫」也列入賽事中。大滿貫指澳洲網球公開賽、法國網球公開賽、美國網球公開賽及英國溫布頓網球錦標賽等4網球指標賽。依照運動員的殘障程度，輪椅網球分為以下2個級別：
📍公開級：此級別的運動員為雙腿有明顯或永久的損傷，而手部的活動能力正常。障礙類型主要是半身不遂、單腿或雙腿曾截肢。
📍四肢傷殘級：此級別的運動員為雙手及雙腿都有明顯或永久的損傷。他們在控制球拍及輪椅都有一定程度的困難，部份運動員甚至需要用帶子將球拍綁緊於手部。
輪椅網球規則？和一般網球有何不同？
輪椅網球場地和一般網球一樣，規則和計分方法也和一般網球相近，但有以下5點分別：
📍輪椅網球允許網球落地2次，而且第2次可以是界內或是界外。
📍輪椅會被試為選手身體的一部份，因此所以牽涉運動員身體的規則亦適合於輪椅上。
📍如果運動員不能夠用車輪移動輪椅，他可以使用腳來移動輪椅，但是有例外情形，包括「當身體向前移動，包括揮拍擊球」、「從開始揮拍的動作直至球拍擊中網球」。這2情形用腳接觸地面都算失分。
📍當運動員在網球第3次落地前未能擊球，以及在擊球時臀部的任何一側都沒有接觸到輪椅的座椅都會當作失分。
📍大部分比賽的模式為直接的淘汰賽，並設有種子制。