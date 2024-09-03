福斯汽車擬關閉德國2工廠！警告經濟情勢嚴峻　對手威脅歐洲市場

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福斯汽車（Volkswagen）2日宣布，考慮關閉德國2處工廠，顯示這家歐洲汽車製造巨頭，正面臨日益增長的競爭及價格壓力，若成真，將是該公司87年來，首次在德國關閉工廠。綜合《CNBC》等外媒報導，出於「迫切需要的結構調整」，福斯汽車聲稱，有必要終止其就業保護協議，這是一項自1994年以來一直實施的就業保障計劃，好在短期內提高競爭力。福斯汽車首席品牌執行長謝弗（Thomas Schäfer）甚至透過聲明警告：「形勢極其緊張，無法通過簡單的成本削減措施就解決。」福斯汽車集團首席執行長布魯姆（Oliver Blume）也直言，歐洲汽車產業面臨重大挑戰，經濟環境更加嚴峻，新的競爭對手正在湧入歐洲市場，加上作為汽車工業基地的德國，在競爭力方面進一步落後，公司必須現在就採取果斷行動。福斯汽車的有關聲明，遭到德國金屬工業工會（IG Metall）的嚴厲批評，怒控這項計劃動搖汽車製造商的根基，董事會的不負責任及短視近利，對勞工的就業構成極大威脅。與此同時，福斯汽車總工會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）也誓言反對董事會的提議，認為公司管理政策的失敗，不應由底層員工買單。分析認為，福斯汽車面臨日益挑戰的局面，特別以比亞迪為首的中國電動車製造商，正在持續搶占市場份額，為了反制中國對國企、廉價電動車商的補貼，歐盟和美國分別宣布，對進口中國產電動車加徵關稅等措施。