寶雅即期品太狂爆紅！泡麵、奶茶全部1元　眾全愣住：錯過好幾年

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▲網友逛寶雅時撞見超殺即期品價格，奶茶即溶包整袋1元、酒水冰火也只要5元，令人驚艷。（圖/Threads）

▲三年前就有網友分享過在寶雅撞見超殺即期品，午後紅茶瓶裝15元、阿薩姆奶茶一瓶5元，相當便宜。（圖/Dcard）

▲寶雅線上購物的服務中，也有「即期品專區」，都有標示有效日期到何時，價格多數約是8折起。（圖/寶雅官網）

寶雅即期品會不會太便宜！連鎖生活百貨賣場「寶雅」在全台擁有超過300間門市，不僅賣生活用品，也有許多彩妝、零食餅乾、泡麵等等，培養出不少忠實顧客。然而，近日就有網友分享自己去逛寶雅時，意外撞見「即期品專區」，一看價格嚇了一跳，因為上面的標價不是1元就是5元，立刻掀起廣大討論。一名網友在「Threads」貼文指出「這是真的耶！寶雅即期品都那麼便宜嗎？」只見貼出的照片中，貼文曝光後，立刻掀起廣大討論、「原來寶雅也有在賣即期品....錯過好幾年了。」而這次網友分享的寶雅即期品系列，早在3年前就也有人意外撞見過，當時該顧客也是去逛寶雅時發現有「即期品專區」，有店員也出面開示：《NOWnews》記者先前逛過信義區寶雅門市，在櫃檯的附近也會看到有即期品出清的專區，不過如果常常去逛寶雅的人，，如果想撿便宜的人也可以上寶雅官網參考看看囉！