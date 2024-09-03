寶雅即期品太狂爆紅！泡麵、奶茶全部1元　眾全愣住：錯過好幾年

寶雅即期品會不會太便宜！連鎖生活百貨賣場「寶雅」在全台擁有超過300間門市，不僅賣生活用品，也有許多彩妝、零食餅乾、泡麵等等，培養出不少忠實顧客。然而，近日就有網友分享自己去逛寶雅時，意外撞見「即期品專區」，一看價格嚇了一跳，因為上面的標價不是1元就是5元，立刻掀起廣大討論。
一名網友在「Threads」貼文指出「這是真的耶！寶雅即期品都那麼便宜嗎？」只見貼出的照片中，架上寫著「熱銷夯品限時特賣」，目光往下走，義美原味奶茶即溶包一整袋，售價竟然標示1元，而隔壁的酒品冰火蜂蜜檸檬口味則變成5元。
貼文曝光後，立刻掀起廣大討論「根本沒看過耶，還是我沒注意到」、「第一次看到即期品這麼低價的....」、「為什麼別人的寶雅都不會令人失望？」、「這是真的喔！但他們的即期都是超即期那種，上次看到剩一天過期的維力炸醬麵（五包裝一袋的）直接1元」、「原來寶雅也有在賣即期品....錯過好幾年了。」
寶雅即期品「真跳樓拍賣」爆紅！3年前早有店員開示
而這次網友分享的寶雅即期品系列，早在3年前就也有人意外撞見過，當時該顧客也是去逛寶雅時發現有「即期品專區」，包括罐裝的午後紅茶一瓶只要15元、阿薩姆奶茶鋁箔包只要5元相當的便宜。
有店員也出面開示：「寶雅有即期品很久了啦！通常依照有效期限的遠近分為批價的3折、1折跟1元，大家常常沒看到就是被買光啦」、「店員路過，我們每個月會把效期快過期的挑下來退貨，但有些買斷商品才會這樣出清，每次商品都不一樣也不一定會有，一切都是緣分」、「不一定會有，也不一定會放哪裡，都是整理出來後店員先掃一波，然後看店長要擺在哪，2年PT路過。」
寶雅即期品線上購物也能買！官網8折起跳
《NOWnews》記者先前逛過信義區寶雅門市，在櫃檯的附近也會看到有即期品出清的專區，不過確實沒有看過如網友如此低價的情況，看來一切還是得碰運氣！不過如果常常去逛寶雅的人，住家附近門市沒有設立專區的話，想買即期品也可以參考寶雅的「官網線上購」服務。
實際查看官網目前「即期品專區」一共上架23樣商品，內容物包括零食、飲料，甚至也有像是日常愛用的洗衣球、除臭噴霧，就連洗髮精、保養品也有，價格的話大概是原價8折起，有效日期也會註明在商品上面，如果想撿便宜的人也可以上寶雅官網參考看看囉！
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貼文曝光後，立刻掀起廣大討論「根本沒看過耶，還是我沒注意到」、「第一次看到即期品這麼低價的....」、「為什麼別人的寶雅都不會令人失望？」、「這是真的喔！但他們的即期都是超即期那種，上次看到剩一天過期的維力炸醬麵（五包裝一袋的）直接1元」、「原來寶雅也有在賣即期品....錯過好幾年了。」
寶雅即期品「真跳樓拍賣」爆紅！3年前早有店員開示
而這次網友分享的寶雅即期品系列，早在3年前就也有人意外撞見過，當時該顧客也是去逛寶雅時發現有「即期品專區」，包括罐裝的午後紅茶一瓶只要15元、阿薩姆奶茶鋁箔包只要5元相當的便宜。
有店員也出面開示：「寶雅有即期品很久了啦！通常依照有效期限的遠近分為批價的3折、1折跟1元，大家常常沒看到就是被買光啦」、「店員路過，我們每個月會把效期快過期的挑下來退貨，但有些買斷商品才會這樣出清，每次商品都不一樣也不一定會有，一切都是緣分」、「不一定會有，也不一定會放哪裡，都是整理出來後店員先掃一波，然後看店長要擺在哪，2年PT路過。」
寶雅即期品線上購物也能買！官網8折起跳
《NOWnews》記者先前逛過信義區寶雅門市，在櫃檯的附近也會看到有即期品出清的專區，不過確實沒有看過如網友如此低價的情況，看來一切還是得碰運氣！不過如果常常去逛寶雅的人，住家附近門市沒有設立專區的話，想買即期品也可以參考寶雅的「官網線上購」服務。
實際查看官網目前「即期品專區」一共上架23樣商品，內容物包括零食、飲料，甚至也有像是日常愛用的洗衣球、除臭噴霧，就連洗髮精、保養品也有，價格的話大概是原價8折起，有效日期也會註明在商品上面，如果想撿便宜的人也可以上寶雅官網參考看看囉！