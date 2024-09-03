無保請回離開北檢後首受訪！柯文哲痛批：從負面選舉變負面政治

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內放寬京華城容積率至840%，台北地院昨日凌晨裁定無保請回，北檢擬抗告。柯文哲今（3）日出門時受訪，大聲批評檢方穿鑿附會、編故事，怒批已經從負面選舉變成負面政治。柯文哲出門時被媒體包圍堵訪，看到記者們一開始還笑說，「可是沒有新聞部的人在這，不能講這麼多。」柯文哲接著說，回家後發現檢廉上週五搜索他家和台玻辦公室，把USB硬碟都帶走。柯文哲表示，比照鄭文燦的案子檢方隔天就提抗告，可是他的案子還在拖，「我知道他們應該動用所有力量都在研讀電腦內所有資料」，除了三大案、政治獻金、第一果菜市場的案子，這個國家有很多事情要做，包括缺水、缺電、缺工等等，還有核電、勞保、高齡化、少子化等問題，作爲政府應該每天努力工作，可是現在已經從負面選舉走向負面政治。柯文哲解釋說，「所謂負面政治，就是動員全部國家力量在很認真研究柯文哲」，檢方還沒提抗告，應該是連夜在看他硬碟的資料，看看在裡面可以找出什麼樣的東西。柯文哲重申，「對我來講我坦蕩蕩」，而且這2天在北檢的經驗，檢方把資料湊一湊，要編故事太容易了，名嘴做的事會少掉嗎？怎麼中華民國的司法機關變得跟名嘴一樣？每天穿鑿附會，不要說抹黑，就是編故事，這是國家要的嗎？柯文哲表示，反正自己就正常工作，也不希望「有罪」的定義不會被改變，「什麼叫有罪？民進黨說你有罪你就有罪，台灣花了30年走出國民黨的黨國體制，結果今天看到民進黨變成新黨國體制。」今天媒體跟司法變成政治工具，這樣你們對得起20、30年前民進黨的前輩嗎？媒體追問民進黨粉專幫北檢說話，柯文哲說，整起事件壓力最大的是法官，他透露在結辯時，有跟對方說「檢察官立場明確，態度清楚，你就不要為難了。」