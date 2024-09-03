柯文哲金身已破？歷史哥點出關鍵2事：真正危機正要開始

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢將提抗告。對此，名嘴歷史哥李易修認為，柯文哲被踢爆跟財團過從甚密，加上民眾黨內帳問題、4300萬買商辦，讓北市府清廉神話倍受挑戰，在公眾認知領域已破了柯文哲金身，他也直言「真正的危機正要開始」。歷史哥2日在臉書發文表示，恭喜柯文哲無保請回，至少證明法律這次不是亂押人，而是仍有相對公平性，「我一直說北檢現在這種挑案辦就是東廠行為！現在被法院打臉剛好而已，比起桃檢辦鄭文燦，北檢辦柯真的拉跨（落漆）到極致！」不過歷史哥指出，柯文哲此次無保請回，回力鏢雖然打在部分名嘴、側翼、政客身上，但此番遭遇柯文哲的北市府清廉神話依然倍受挑戰，副市長層級被押，自己又跟財團過從甚密，跟沈慶京到陶朱隱園歡唱等等，因而遭到北檢搜索與聲押，加上之前4300萬商辦，把白內帳問題累積的不信任引爆，在公眾認知領域已破了柯金身。歷史哥說，彭振聲被押禁見，讓柯文哲過去的言行又再次被全國檢視，按照柯文哲對待郝龍斌的標準，那該如何處理？「當然我主觀希望柯文哲是清白的，畢竟第三勢力很可能因為柯出事而徹底垮台！然綠白之戰剛剛開始，彭振聲一開始也沒事，如今已身陷囹圄。」歷史哥最後表示，「不只為了救阿北小草焦慮瘋狂，連發言人、秘書長也跟著暴怒！挺柯到底的館長也到處出征點名！固然經此一事小草是更鐵了，但狂草外放之勢，再不收斂，朋友不僅沒有多，只有更少，敵人更多而已。」