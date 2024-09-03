摩羯颱風將轉中颱！午後雷陣雨越下越大　週末注意「新颱風生成」

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▲摩羯颱風將替東半部、恆春半島帶來雨勢，週末低壓帶影響，全台降雨機率都偏高。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風路徑大致抵定，今（3）日會持續往西進入南海，週末侵襲海南島至廣東西部，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，，西半部山區要注意午後雷陣雨，可能有「短時強降雨」發生，週五之後（9/6）台灣以東可能有新的擾動或颱風發展，需特別留意。吳聖宇表示，摩羯颱風中心昨（2）日登陸菲律賓呂宋島，強度受到地形干擾有稍微減弱，不過進入南海，預估出海後強度將再度增強，，大方向將朝向海南島一帶前進，週末侵襲海南島至廣東西部一帶，外圍環流也將影響港澳地區，提醒要前往這些地方的民眾請注意颱風相關訊息。吳聖宇說明，台灣受摩羯颱風外圍偏東風影響，水氣有增多趨勢，今天東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區午後雷陣雨，中部以南山區降雨機率較高，要注意小範圍的「短時強降雨」，明後兩天（9/4、9/5）天氣和今天類似，溫度方面，吳聖宇提醒，中部以北地區因為「偏東風過山下沉增溫」的影響，，其它地方高溫也可能來到攝氏33至36度之間，東半部地區雲量增多後，高溫會相對稍低一點，不過整體都還是相當炎熱。吳聖宇補充，週五之後到週末的天氣變數比較多，，雖然不會馬上影響台灣，不過台灣位於低壓帶內，熱對流雷雨有機會比較旺盛，要留意局部較大雨勢發生的可能性，後續新的低壓擾動的發展變化也很值得注意，一直到下週天氣的變動性都很大。