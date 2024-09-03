韓韶禧又被親媽坑！吸血媽開非法賭場被捕　昔日就以女兒名義借錢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓韶禧母親自她兒時便常傳出欠債賭博等問題，她幾乎由奶奶一手帶大，其母甚至還在韓韶禧未成年時以她的名義開設借款。（圖／xeesoxee IG）

▲韓韶禧（圖左）在《夫妻的世界》演小三，知名度大開，被韓國人稱為「史上最美小三」。（圖／JTBC夫妻的世界）

韓國女星韓韶禧憑藉電視劇《夫妻的世界》走紅，高冷又甜美的長相獲封韓國人心中的「最美小三」。不過，與清純的長相不符，韓韶禧的身世卻相當坎坷，其母自她幼時便欠下巨額債務，忍無可忍的韓韶禧最終替母還完部分債務後，幾乎與母親斷絕來往。沒想到，近日卻再傳出韓韶禧媽媽涉嫌經營12家非法賭場的消息，目前已於昨（2）日遭警方逮捕。據韓國媒體報導，韓韶禧的母親申某，早在2021年以「Barge Boss」的暱稱，在韓國蔚山、原州等地區，經營12家非法賭場，客人們在申某擔任總代理的網站上進行儲值與賭博。據悉，申某此前就有因此被罰過款，另外還有詐騙等前科。面對母親的債務問題時，韓韶禧過去也曾委婉的回覆，已經與媽媽很久沒有聯繫，表示拒絕償還的態度。作為「奶奶養大的孩子」，韓韶禧的父母在她5歲時離婚後便很少往來，韓韶禧母親自她兒時便常傳出欠債賭博等問題，其母甚至在韓韶禧未成年時以她的名義開設帳戶，並在當事人不知情的狀況下借款，最終走上法律程序。事後，已有經濟能力的韓韶禧出於孝道，協助母親償還部分債務後，透過經紀公司正式發表切割聲明，強調未來不會再幫媽媽還債，欠下的債務也與她無關，還特別叮囑民眾，若母親再次以她的名義斂財，請大家多加留意不要受騙上當。