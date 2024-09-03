最低工資若連9升！95%勞方擔心物價跟著漲　32%資方降低徵才意願

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最低工資審議會將在明（4）日首度舉行，雖然今（2024）年經濟成長率有望「坐三望四」，但持續面對通膨壓力。根據求職網調查，面對最低工資調高，有44.8%的公司考慮明年調高產品或服務售價。難怪面對工資調漲，有高達94.6%的上班族指出，會擔心物價也跟著上漲。根據yes123求職網今（3）日發布的最新調查顯示，假如明年最低工資調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有73.1%的資方透露，「預估會」跟進調升；同時勞方預估自己薪資「會跟著調漲的」，比例僅佔31.8%而已。不過，若是明年起調升最低工資，有32%企業坦承「預估會」因此降低公司徵才意願。另有61%勞工透露「會因此增加」找兼差職缺的意願。相對下仍有58.7%預估，任職企業會減少時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。至於軍公教明年度調薪，有36.4%企業考慮跟進調高正職薪資水準，代表不考慮跟進比例較高，達到63.3%。yes123求職網發言人楊宗斌認為，最低工資應考量弱勢勞工的生活，避免擴大貧富差距，而且該族群容易受到通膨衝擊，不少人甚至需依靠紓困度日，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，恐怕出現通膨螺旋風險。此外，楊宗斌表示，還可能減少人員聘用機會，或是改採自動化生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。倘若減少時薪人員的使用，降低到班時數，變相增加正職人員工作量，恐導致過勞風險、提高離職率。楊宗斌提醒，若因最低工資調高，店家將成本轉嫁顧客，像是外食費跟漲，每回變動就是5元、10元增幅，恐大於薪資增幅。因此最終出現雙贏或是雙輸局面，需要謹慎評估經濟淨效果。最佳情況應是薪資漲幅大於物價漲幅，代表實質購買力增加，使得調薪機制正向循環到內需經濟。