44歲高圓圓零修圖照曝光！皺紋藏不住　粉絲讚：優雅擁抱歲月痕跡

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高圓圓身穿黑色短版西裝外套內搭白色背心，下身穿著黑色長裙，向鏡頭露出甜美親切的笑容。（圖／高圓圓微博）

▲高圓圓一系列未修圖照曝光後，在微博掀起熱烈討論，粉絲看法大不同。（圖／微博）

44歲大陸女星高圓圓擁有亮麗外型及高雅氣質，2014年嫁給男星趙又廷，2人育有1女Rhea，升格為人母後的她鮮少出現在螢光幕前，直到今年才逐步回歸演藝圈。日前高圓圓出席品牌活動，一系列照片曝光後立刻在網上掀起熱議，儘管臉上明顯出現一些細紋，卻被粉絲大讚：「優雅地擁抱歲月痕跡。」高圓圓近日出席運動品牌活動，以一身黑白套裝現身，造型簡約、知性，渾身散發女神氣場，一出場就成為全場焦點。然而，從網上流傳的一系列未修圖照中，高圓圓白皙的臉蛋上明顯多了魚尾紋、法令紋及淚溝。照片曝光後，立刻在微博上掀起熱議，有粉絲看了直呼：「高圓圓不服老不行，現在是歲月的痕跡」、「高圓圓真的老了許多」，不過也有許多人認為她真實、自然的面容完全不輸當紅小花們：「優雅地擁抱歲月痕跡」、「時間是把殺豬刀，但對女神只會是輕輕一劃的羽毛吧」、「自然老去的美麗，更值得尊敬！」事實上，高圓圓2021年出演電視劇《光榮與夢想》時就曾被許多粉絲嫌老、臉上多了皺紋。面對外界聲浪，高圓圓當時受訪時大方表示：「每天看著鏡子裡自己這張臉，我比大家更知道我長什麼樣，所以沒什麼感覺。」霸氣的回答中，也充分展現女神的高EQ。