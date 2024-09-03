柯文哲喊不知道京華城容積率　前幕僚酸：智商157成智商87

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前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，台北地檢署認定柯涉圖利及收賄罪，對其聲押禁見，台北地院1日召開羈押庭後，考量北檢未能釋明柯的「犯罪嫌疑重大」要件，於昨凌晨裁定柯無保請回。對此，前幕僚、政治評論員吳靜怡今（3）日直言，柯文哲從智商157成為智商87的「不知道先生」。對於柯文哲聲稱完全不知道京華城容積率高達840％一事，吳靜怡在臉書諷刺，更新版柯語錄，「對的事情做，不對的事情不知道，就對了」。吳靜怡指出，木可公關匯款450萬鉅額現金給柯文哲私人戶頭，他說他不知道；民眾黨匯款7000多萬補助款給柯文哲私人戶頭，他說他不知道；端木正調節2000萬疑似作假帳，他說他不知道；買商辦現金4300萬怎麼來，他說他不知道；京華城容積率840%，他說他不知道。「不知道成為柯文哲維持政治生命的葉克膜，柯文哲像是無能失智的稻草人！」吳靜怡說，以前看民調假老二以為柯文哲是塑膠做的，現在沒想到柯文哲假老二是橡皮做的。吳靜怡感嘆，蓋章都還能不知道，什麼才是「橡皮圖章」，親簽了日期還能裝傻，「躺著比坐著還高的柯文哲，皮諾丘這鼻子還能長到多長！」