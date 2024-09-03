2025年志願役預算員額劇減5486人　學者：「蒸發」掉11個聯兵營

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國軍志願役官兵流失嚴重，根據明（2025）年度國防預算書編列的志願役「預算員額」160794人，比今年減少5468人，比率超過3%。學者警告，形同一年之內又「蒸發」掉11個聯兵營的志願役人力，且減少的員額中，可能又以戰鬥部隊的基層士官、上等兵和一等兵居多。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，雖然國防部在《五年兵力整建及施政計畫報告》中，強調在義務役人員加入後，以志願役為主的「主戰部隊」會「維持既有之編組架構」；但根據國防部預算書，114年志願役官士兵的「預算員額」僅剩下16萬0749人，比113年的「預算員額」16萬6235人，劇減5486人，形同一年之內又「蒸發」掉11個聯兵營的志願役人力；且減少的員額中，可能又以戰鬥部隊的基層士官、上等兵和一等兵居多，顯示近年國軍戰鬥部隊基層人力快速流失的情形，明年非但未能改善，反而更形嚴重。揭仲解釋，「預算員額」會反應國防部對該年度實際人數的估計，但會比實際人數高。根據歷年的預算書，民國109年志願役官士兵的「預算員額」為16萬9317人、110年為16萬9884人、111年為17萬0065人、112年則為17萬1422人；但113年的「預算員額」卻降為16萬6235人，比112年驟減5187人，114年比113年又再減少5486人，只剩下16萬0749人，是109年以來新低。揭仲說，值得注意的是，114年減少的「預算員額」中，全部是基層部隊骨幹的士官、上等兵和一等兵。其中士官減少1744人、上等兵減少4553人、一等兵減少1278人，共減少7575人；軍官、士官長與二等兵則分別增加369人、922人及798人。這似乎顯示許多技術純熟的志願役士官與士兵寧可放棄晉升，也要離開部隊。揭仲示警更令人擔憂的是，114年減少的5486個「預算員額」中，戰鬥部隊的比例似乎遠高於其他非戰鬥單位。揭仲解釋，114年「預算員額」比113年減少約3％；但114年「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」的預算編列數僅為37億5112萬8千元，比113年的預算編列數41億1960萬6千元，減少3億6847萬8千元，減幅高達9％，是「預算員額」減幅的三倍。代表114年減少的「預算員額」中，戰鬥部隊的志願役士官、上等兵和一等兵的人員減少情形，遠高於非戰鬥部隊，可能近9％，顯示戰鬥部隊基層人力快速流失的趨勢，114年恐怕更形嚴重。由於國防部並未推動志願役人力的裁減計畫，揭仲研判可能的原因是戰鬥單位志願役人力原本就不夠，近年又因為戰演訓任務頻率增加、未來三到五年又將接收至少15種新裝備等因素，讓基層單位因為同時執行「備戰」與「建軍」二大任務，壓力早已十分沉重；又還要移撥人力去支援新單位成軍、步兵旅復編與充實後備部隊人力，讓基層部隊人力短缺的情形雪上加霜，官兵更是苦不堪言!在「蠟燭多頭燒」的情況下，又進一步加劇人員流失，形成難以遏止的惡性循環。