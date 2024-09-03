民進黨澄清沒非法搜索！前檢察官吳宗憲打臉：不可能看得到搜索票

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨3時左右裁定無保請回。怎料，民進黨昨晚竟在臉書幫北檢說明「檢方超越拘票搜索範圍」等爭議，被質疑是擅自幫北檢發言，趕緊下架刪文。對此，前檢察官、國民黨立委吳宗憲今（3）日認為，檢察官的搜索票，外界當然不可能看得到，「除非被搜索的人他有告訴民進黨小編，到底他被搜索哪些範圍」。民進黨臉書昨晚以「民眾黨沒說的真相」為題，發布一系列圖文，針對外界對「檢方超越拘票搜索範圍」、「柯文哲遭疲勞夜間偵訊」及「聲押理由無據」等爭議作出澄清。民進黨在文中強調，檢調在京華城案中的偵查與調查行為皆依循正當法律程序，並呼籲民眾黨勿胡亂指控甚至干涉司法。該圖文一出立刻遭到大批網友砲轟，質疑民進黨擅自為北檢發言，事後民進黨趕緊刪文滅火。今天是立法院新會期報到日第二天，被媒體問及民進黨是否看得到搜索票？吳宗憲今天受訪時指出，檢察官的搜索票，當然不可能看得到，「除非被搜索的人他有告訴民進黨小編，到底他被搜索哪些範圍」，但這不太可能，所以為什麼他們會這樣講？自己也不清楚。吳宗憲重申，一直以來自己主張，就是不希望有政治力介入司法，也希望政治人物還給檢察官一個辦案的空間，不管今天檢察官辦案順或不順，這都是該尊重司法，請各政黨不要對檢察官下指導棋，不管是自己以前在當檢察官時代，所受政治力的影響，或現在這個時代檢察官在偵辦各個案件被影響都不應該。