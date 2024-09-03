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女神氣場！李珠珢化身「賽車女郎」畫面流出　踢腿大展性感一面

記者林奕如／綜合報導

▲李珠珢8月球場應援場數少，粉絲把握機會看演出，她變身「賽車女郎」畫面流出，展現性感一面。（圖／翻攝李珠珢IG）
▲李珠珢8月球場應援場數少，粉絲把握機會看演出，她變身「賽車女郎」畫面流出，展現性感一面。（圖／翻攝李珠珢IG）
剛滿20歲的韓國職棒起亞虎啦啦隊員李珠珢，憑藉洗腦「三振舞」爆紅，被誇「美到像AI」，不少粉絲敲碗她來台灣發展。在韓國啦啦隊光芒不能蓋過球員，她名氣太盛，也有人擔心她會像當年李多慧一樣被排擠，8月的應援場次只有3場，近日她在韓國球場應援畫面曝光，穿上緊身的連身服，化身為賽車女郎，展現性感一面。

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李珠珢在球場應援時，換上緊身的連身服，化身為賽車女郎，精緻的眼妝散發魅力，隨著音樂盡情熱舞，還有踢腿等動作，性感大變身。

▲李珠珢化身「賽車女郎」畫面流出！上場一換裝自帶女神氣場。（圖／翻攝李珠珢IG）
▲李珠珢化身「賽車女郎」畫面流出！上場一換裝自帶女神氣場。（圖／翻攝李珠珢IG）
另一個畫面則是她穿上一件寬鬆T恤、搭配白色短褲，展現不同的穿衣風格，她跳舞時頭髮飄逸，青春活力無敵，不少粉絲看了影片朝聖，直呼：「太可愛了，清純女神」、「李珠珢好漂亮」。這兩套造型都吸粉絲狂按讚。她現在IG追蹤數有93萬人，人氣超驚人。

李珠珢9月班表目前出爐，只有16日、21日和23日有場次，一個月3場應援算是少，也讓許多粉絲哀嚎，日前被起亞虎吉祥物壓頭狂晃的影片曝光，台灣粉絲怒批「根本是霸凌！」對此，南韓YouTube頻道「挖系桑米西」解釋，這是韓國球隊長期以來的應援文化，是台灣人的反應太誇張了，台韓啦啦隊應援文化大不同，引起討論。

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