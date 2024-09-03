這樣會觸犯勞動法令？　中市府彙編手冊提醒雇主

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為提升台中市勞動權益，市府勞工局彙編「事業單位常見違法案例手冊」，提供事業單位參用，一起關注勞動法令。勞工局長林淑媛表示，台中市因中小企業多，又多半未有專責人資部門，因此常發生事業單位因不諳勞動法令受罰情事，進而損害勞工權益，影響勞資關係和諧，彙編手冊也提醒雇主避免觸法。林淑媛說，勞工局彙編手冊列出事業單位容易觸犯的勞動法令，搭配實際案例讓事業單位以及勞工朋友輕鬆理解法條內涵，並區分勞動契約「成立前」、「存續中」以及「終止時」三個期間，分別歸納各期間應注意的勞動法令。林淑媛指出，例如「勞動契約簽訂前」應注意徵才條件公布、求才廣告刊登、公開揭示或告知職缺薪資範圍等避免違反就業服務法之規定。在「勞動契約存續中」容易因延長工時加班規定、出勤紀錄應如何記載、工資計算、勞資會議召開、職業災害處理等情事違反勞動基準法、勞資爭議處理法及職業安全衛生法令等。最後「勞動契約終止時」可能因未於期間內辦理資遣通報、資遣預告等誤觸就業服務法。勞工局進一步指出，手冊總共集結30多項實務常見違法案例，期待能協助事業單位提升營運管理，營造勞資共好的勞動環境。另手冊電子檔已公布於市府勞工局網站。