熱情召喚火星人　高雄推9場主題前夜祭　週五粉絲先練歌

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▲9月6日主題「前夜祭」活動。(圖／高市府經發局提供）

▲9月7日主題「前夜祭」活動。(圖／高市府經發局提供）

高雄演唱會熱潮不斷，這週末將迎來樂壇流行天王火星人布魯諾Bruno Mars、台灣歌迷回憶殺男團 Energy及海外開唱首站就在高雄的日本搖滾天團ONE OK ROCK等演唱會，預計吸引超過10萬歌迷嗨翻高雄！為了讓海內外歌迷提早一晚來練歌，高市府這周五晚間也串聯在地夜市、餐酒館、音樂餐廳，推出9場主題前夜祭活動，讓歌迷們體驗高雄演唱會之旅的魅力！經發局長廖泰翔表示，今年九月高雄迎來海內外大咖輪番開唱，除了推出「50元+50點」商圈夜市優惠券及一卡通綠點，五大百貨公司及享溫馨KTV加碼響應等相關憑門票享好康優惠以外，場地遍及觀光客必訪的六合夜市、旗津沙灘、蓮池潭，還有新崛江商圈、駁二藝術特區周遭的知名餐酒館等加時開唱！經發局指出，9場實體主題活動包含9月6日六合夜市邀集街頭藝人歡唱火星人與Energy金曲，指標性音樂餐酒館「Cocco & Co.」由DJ賴皮MR.SKIN主持《MARS ENERGY IN KAOHSIUNG》歌曲串燒，愛聽音樂的朋友一定不能不去「紅瀰」舉辦駐唱歌手《西洋金曲連發》，海景與美食兼具的「星光棧」舉辦《星期五晚上 蹦出新滋味》復古派對以及最Chill的餐酒館「羣島」連續三晚舉辦《火星人之夜》金曲音樂派。9月7日常常讓歌迷夜晚不停歇的「KLASH」舉辦火星人after party《火星人演唱會不斷電派對》，美食、沙灘與日落共存的「旗津沙灘酒吧」舉辦after party《火星人入侵者》金曲串燒，「紅磚地窖」DJ接力嗨翻的火星人金曲串燒《國際巨星演唱會續攤派對》，「KORTA」推出演唱會後《西洋曲之夜》，提早暢玩高雄夜生活！經發局強調，除了商圈夜市優惠券、一卡通綠點、五大百貨公司、安可主題月、KTV滿滿好康外，9場主題前夜祭邀請各地歌迷一起玩翻夜高雄，還有前夜祭名店可憑指定演唱會門票贈送特調飲品等加碼優惠，歌迷也可上高雄旅遊網-演唱會經濟專區及商圈夜市優惠券網站了解活動訊息。