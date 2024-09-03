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2024台北羽球公開賽3日賽程！中華隊選手名單　轉播資訊等一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日台北小巨蛋登場，這也是第41屆台北羽球公開賽，由中華民國羽球協會與台北市政府共同主辦。（圖／台北羽球公開賽官網）
▲2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日台北小巨蛋登場，這也是第41屆台北羽球公開賽，由中華民國羽球協會與台北市政府共同主辦。（圖／台北羽球公開賽官網）
2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日台北小巨蛋登場，這也是第41屆台北羽球公開賽，由中華民國羽球協會與台北市政府共同主辦，除了是世界排名積分賽中的重要一站，也是台灣最高等級的羽球賽事。本屆賽會可說是眾星雲集，包括台灣「羽球一姊」戴資穎、台灣一哥周天成、奧運男雙金牌李洋王齊麟、台灣好手王子維等都將上場，總獎金為21萬美元（約674萬台幣），2024台北羽球公開賽賽程時間、轉播線上轉播等《NOWnews今日新聞》也整理好給讀者參考。

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2024台北羽球公開賽可在Hami Video、愛爾達電視、中華電信MOD、MOMOTV 、民視收看，而球迷可以上台北羽球公開賽官網查詢賽程。

台北羽球公開賽賽程：

2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日共為期6天開打，共分為男單、女單、男雙、女雙、還有混雙，女單第一種子為戴資穎，男單第一種子為周天成，男雙第一種子為李洋、王齊麟。

1. 會外/內賽   9/3  8:30

2. 會內賽   9/4  9:00 （戴資穎、周天成預計出賽）

3. 16強賽 9/5  12:00

4. 8強賽 9/6  14:00

5. 4強賽 9/7  12:00

6. 冠軍賽 9/8  12:00

2024台北羽球公開賽直播平台

無線電視

中華電信MOD 202頻道、MOMOTV 75頻道、民視

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2024台北羽球公開賽台灣選手名單

男子單打：周天成、王子維、蘇力揚、戚又仁、黃郁豈、李佳豪、郭冠麟、王柏崴、廖倬甫、林俊易

女子單打：戴資穎、宋碩芸、邱品蒨、黃宥薰、白馭珀、林思雲、許玟琪、梁庭瑜、林湘緹

男子雙打：李洋／王齊麟、劉廣珩／楊博涵、盧敬堯／魏俊緯、張課琦／陳信遠、江建葦／吳軒毅、陳政寬／陳勝發、邱相榤／邱紹華、唐凱威／盧明哲、寶昕．達古拉外／曾秉強、林秉緯／蘇敬恒、林子睿／林煜傑、李芳至／李芳任、盧震／柏禮維、李哲輝／楊博軒

女子雙打：許雅晴／宋祐媗、許尹鏸／林芝昀、張淨惠／楊景惇、謝沛珊／洪恩慈、詹又蓁／楊筑云、林琬清／劉巧芸、李芷蓁／林彥妤、謝宓妍／謝宜岑、林筱閔／汪郁喬、林芷均／鄧淳薰、邱品蒨／董秋彤、陳妍妃／孫亮晴、鄭育沛／孫昱瑆、洪妡恩／洪妤恩、宋碩芸／余芊慧、陳鈺媗／林于顥

混合雙打：葉宏尉／李佳馨、陳則儒／王思敏、邱相榤／林芝昀、林秉緯／林芷均、陳勝發／蔡渃琳、張課琦／林彥妤、廖晁邦／林于顥、陳子睿／楊景惇、魏俊緯／詹又蓁、盧明哲／洪恩慈、賴柏佑／林筱閔、陳柏元／孫亮晴、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／王眱禎、鄭凱文／劉巧芸、陳政寬／許尹鏸、盧震／李芷蓁、柏禮維／張淨惠、楊博軒／胡綾芳

▲台北羽球公開賽將於9月3日至9月8日，在台北小巨蛋開打，圖為各區間門票價格。（圖／翻攝自台北羽球公開賽官網）
▲台北羽球公開賽將於9月3日至9月8日，在台北小巨蛋開打，圖為各區間門票價格。（圖／翻攝自台北羽球公開賽官網）
▲台北羽球公開賽將於9月3日至9月8日，在台北小巨蛋開打，四強賽、冠軍賽分別在9月7日、9月8日進行。（圖／翻攝自台北羽球公開賽官網）
▲台北羽球公開賽將於9月3日至9月8日，在台北小巨蛋開打，四強賽、冠軍賽分別在9月7日、9月8日進行。（圖／翻攝自台北羽球公開賽官網）
▲中華隊巴黎奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟在奧運後拆夥，兩人只剩下台北羽球公開賽以及BWF年終總決賽會搭檔出戰，一代黃金組合將謝幕。（圖／記者黃建霖攝）
▲中華隊巴黎奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋／王齊麟在奧運後拆夥，兩人只剩下台北羽球公開賽以及BWF年終總決賽會搭檔出戰，一代黃金組合將謝幕。（圖／記者黃建霖攝）
▲2024台北羽球公開賽可在Hami Video、愛爾達電視、中華電信MOD、MOMOTV 、民視收看，而球迷可以上台北羽球公開賽官網查詢賽程。（圖／台北羽球公開賽官網）
▲2024台北羽球公開賽可在Hami Video、愛爾達電視、中華電信MOD、MOMOTV 、民視收看，而球迷可以上台北羽球公開賽官網查詢賽程。（圖／台北羽球公開賽官網）
▲2024台北羽球公開賽看點與中華隊選手介紹。（圖／台北羽球公開賽官網）
▲2024台北羽球公開賽看點與中華隊選手介紹。（圖／台北羽球公開賽官網）

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